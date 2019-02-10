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男子爬逢甲大學校門牌樓拍人潮 網友：發文只是讓他紅

2019-02-10 16:39聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

逢甲夜市是農曆年假期間遊客的熱門景點，臉書爆料公社今天有蔡姓網友發文爆料，稱逛逢甲夜市時，發現有一名男子爬到逢甲大學側門口一層樓高的牌樓上，想要拍攝逛逢甲夜市的人潮，他發文留言「為您捏把冷汗」，貼文一出後，引發討論，但有網友回應發文的蔡姓網友「發文只是讓他紅而已，真正要做的是喊他下來，而不是發到臉書」；台中市第六警分局西屯所表示，近日未接獲遊客有類似的報案，若真的有網友爬到牌樓上，也呼籲網友不要從事危險動作，避免害人害己。

蔡姓網友今天在臉書爆料公社發文附照留言，「大哥你喜歡攝影，但是不要製造社會資源的浪費，站在逢甲大學的側門牌坊上面，這是很危險的事情。我也是為您捏拔冷汗」，照片中是一名男子站在約一層樓高的逢甲大學側門牌樓上，引發2千多名網友按讚討論。

有網友認為「沒關係啦啊，那個高度不會怎樣的，手腳而已」、「這樣大概是讓發文者紅的，真正要做的，是把他喊下來，不是發到臉書」；也有網友搞笑「他什麼時候會再去，我想再下面擺一攤丟水球跟射bb槍的」。

台中市第六警分局西屯所表示，近日都無接獲類似情況的報案，該行為並沒有違反相關法令，不過若不慎掉落下來，可能害人害己，呼籲網友不要從事類似危險行為，以保自身與他人安全。

有網友爬到逢甲大學的側門口上要拍攝過年逛街的人潮，被網友拍攝後，上傳臉書。圖／摘...
有網友爬到逢甲大學的側門口上要拍攝過年逛街的人潮，被網友拍攝後，上傳臉書。圖／摘自臉書爆料公社
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