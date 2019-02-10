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超跑「大牛」自撞安全島 粗估維修破百萬

2019-02-10 16:41中央社 新北市10日電

一輛市價2700萬元以上的紅色藍寶堅尼，綽號牛王的超跑，上午行經新北市萬里區加投...
一輛市價2700萬元以上的紅色藍寶堅尼，綽號牛王的超跑，上午行經新北市萬里區加投路，自撞安全島，車頭毀損。圖／翻攝北海岸全民聯盟公社
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陳姓男子今天駕駛市價逾2700萬的超跑「大牛」藍寶堅尼，行經新北市萬里區時，疑似一時恍神自撞安全島，所幸車內2人無大礙，專業技師粗估維修約150萬元。

新北市政府警察局金山分局大鵬派出所上午9時10分接獲報案，新北市萬里區加投路191號前方萬里往金山方向，一輛紅色Lamborghini Aventador S自撞安全島，員警到場後，超跑車頭受損嚴重，前車頭行李箱蓋隆起，正副駕駛座2顆安全氣囊爆開，所幸車內2人並無大礙。

警方初步調查，駕駛是29歲陳姓男子，陳男低調不願多談，僅表示一時恍神才會不慎撞上安全島。員警到場對陳男實施酒測，沒有酒精反應。警方表示，待拖吊車將超跑吊走後，現場不到1小時排除。

根據媒體報導，Lamborghini Aventador S搭載6.5升V型12缸自然進氣引擎，最高時速可達350公里，0到100公里加速只要2.9秒，基本車價新台幣2700萬元起。

專門改裝和維修超跑的「哈博汽車股份有限公司」一名技師說，車內2顆安全氣囊爆開，一般車款每顆約3萬元，這輛超跑每顆要價約15萬元，從照片外觀初步看來，車頭行李箱蓋隆起和前保險桿毀損，粗估維修費用約150萬元。

萬里藍寶堅尼
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