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新莊家庭工廠火警 1人輕微燒燙傷

2019-02-10 14:56聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市新莊區新樹路1幢3層樓老舊公寓家庭式車床工廠，今天下午1時許發生火警，2、3樓窗戶不斷冒出黑煙，消防局獲報派遣人車趕抵，發現1樓鐵捲門深鎖，並傳出3樓有人受困。

消防隊員立即破門進入火場灌救，幸好火勢不大，迅速被撲滅，稍後救出1名行動不便的50歲許姓男子，手腳受到輕微燒燙傷，意識清楚，由救護車送往板橋亞東醫院救治，沒有生命危險。清理火場發現1、2、3樓都有燃燒雜物的跡象，面積共約12坪，火警發生原因尚待鑑識調查。

3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
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3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
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3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
3層樓家庭式工廠發生火警，消防隊迅速撲滅火勢。記者林昭彰／翻攝
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