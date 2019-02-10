機車違停身障停車格被開單 法院撤罰：可能遭人移車

2019-02-10 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 袁志豪 ╱即時報導



邱姓男子固定從新北市搭客運到南投工作五天，期間機車都會停放在合法停車格，但邱被檢舉停在身心障礙停車格挨罰，他主張可能被人移動；警方、交裁處卻指出他沒有提出證據證明，駁回申訴。法院指出行政機關對當事人有利及不利事證有查證義務，本案僅依檢舉照片就開罰，並無其他佐證，不能排除機車遭人移置可能，判決撤銷罰單。

判決指出，邱姓男子前年4月9日將機車停放在機車停車格後，搭乘客運前往南投中興新村工作，但邱被檢舉同月10日與12日，機車是違規停放在身心障礙專用停車格；新北市警三重分局檢視照片，認定違規屬實，依道路交通管理處罰條例對邱開出二張罰單，罰鍰1200元。

邱向警方提出申訴，分局維持開罰，交裁處因此製作裁決書。邱向法院提告，表示他在南投中興新村工作，搭乘客運南下，機車都會停在合法的停車格，因每次都會連續停五天，不可能違規停進身心障礙停車格；邱指出前年4月9日晚間9時許停車，4月14日晚間11時許騎回家，機車都是在合法停車格內。

邱懷疑機車遭人移動到旁邊身心障礙專用停車格，希望法院明察，撤銷罰單。

新北市交裁處出庭指出從檢舉照片可見，機車確實停放在身心障礙專用停車格，兩次檢舉的日期並不相同，並無連續舉發疑慮；邱如果要主張有利於己的事實，應負舉證責任，如果他認為有遭人移車，應提出對己有利的相關資料證明，而非由交裁處負舉證責任。邱違規屬實，辯詞並不足取。

法院卻指出，依據行政程序法第36條規定：「行政機關應依職權調查證據，不受當事人主張之拘束，對當事人有利及不利事項一律注意」、道交處罰條例第7條之1規定：「對於違反本條例之行為者，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據資料，向公路主管或警察機關檢舉，經『查證』屬實者，應即舉發。」

警方跟交裁處認為，邱主張機車被人移動並無相關事證；法官則詢問警方，是否有調查邱的機車到底有沒有被人移動，警方回覆沒有調查，也沒有查證義務。

法官指出，「查證」包含有無阻卻違法或免責事由等狀況，不是憑形式上民眾提出的照片就可逕行認定有違法事實，警方見解並不適當，難以採信。交裁處與警方有舉證及查證義務，且需達到法院相信屬實，而無可疑程度。

法官認為，本案應由行政機關負客觀舉證責任，經檢視邱姓男子提出的租賃契約書、公證書及繳款聯單等，他確實每周都搭車南下工作，周五下班後才北上騎車；由繳費單可證明邱都固定停在合法機車停車格，從未因停在身心障礙專用停車格而遭罰。

法官指出，依照一般社會經驗，邱姓男子既然要南下工作多日，正常來說豈會將機車停放到身心障礙專用停車位，導致自己遭到處罰？另外，一般機車騎士為了將自己機車擠入合法停車格，擅自將他人機車移置到旁邊，以挪出空間供自己停放，狀況屢見不鮮。

法官表示，檢視邱姓男子被舉發的位置，均是在靠近旁邊相鄰的合法機車停車格，相關事證均讓法官無法排除合理懷疑，邱的機車原本停放在合法機車停車格，卻遭不明人士挪移到旁邊身心障礙專用停車位內，檢舉人再拍照舉發。

法官說明，行政機關對於人民的處罰負舉證責任，如果提出的證據不能確實證明違法事實存在，處罰不能認為合法；且鑑於行政訴訟對人民權利保障及行政合法性的控制，行政機關提出的證明必須是「沒有合理可疑」，只要存有合理可疑，待證事實真偽不明，即應由行政機關負敗訴風險。