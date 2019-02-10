85歲內灣老翁氣喘發作 靠橫山警開道突圍人潮送醫

2019-02-10 14:17 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，40多歲的女兒急忙帶父親到竹東救醫，但卻因尖石五峰的遊客多，且橫山、尖石消防隊救護車剛好都出勤，蔡女只好向橫山分局警員求救，警員以警用機車在遊客眾多的內灣商圈開道，將老翁送往橫山消防隊後，再由救護車將老翁送到竹東榮民醫院救治。

警方表示，原本執行春節連續假日交通勤務的警員郭泓佑，在返所途中經過光復路時，遇到一名蔡姓女子神色慌張向他求援，因其高齡85歲父親突然哮喘發作，直喊背部疼痛喘不過氣，蔡女駕車在母親陪同下，正急著要帶父親送醫急救，但因春節連續假期，遊客車輛大量湧入尖石、內灣商圈，根本無法快速下山。