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85歲內灣老翁氣喘發作 靠橫山警開道突圍人潮送醫

2019-02-10 14:17聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，40多歲的女兒急忙帶父親到竹東救醫，但卻因尖石五峰的遊客多，且橫山、尖石消防隊救護車剛好都出勤，蔡女只好向橫山分局警員求救，警員以警用機車在遊客眾多的內灣商圈開道，將老翁送往橫山消防隊後，再由救護車將老翁送到竹東榮民醫院救治。

警方表示，原本執行春節連續假日交通勤務的警員郭泓佑，在返所途中經過光復路時，遇到一名蔡姓女子神色慌張向他求援，因其高齡85歲父親突然哮喘發作，直喊背部疼痛喘不過氣，蔡女駕車在母親陪同下，正急著要帶父親送醫急救，但因春節連續假期，遊客車輛大量湧入尖石、內灣商圈，根本無法快速下山。

郭員連忙聯繫橫山、尖石消防分隊救護車，沒想到剛好都因另有任務已出勤， 所幸竹東消防分隊支援，派車到橫山消防隊等候接駁，為爭取救人時效，郭員則立即以警用機車開道，將警報器、警示燈全開，引領蔡女自小客依循警方春節交通疏導規劃的替代道路，由內灣、永豐橋、河堤道路、仁愛街、新興街到橫山消防分隊，只花了短短不到10分鐘，就火速將蔡姓老翁安全送達，再由前來會合的竹東消防分隊救護車，將老翁送往榮民醫院竹東分院急救，成功完成神救援任務。

新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，警員以警用機車在遊客眾多的...
新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，警員以警用機車在遊客眾多的內灣商圈開道，將老翁送到橫山消防隊後，再由救護車成功將老翁送往竹東榮民醫院救治。圖／橫山分局提供
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新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，警員以警用機車在遊客眾多的...
新竹縣尖石鄉一名85歲蔡姓老翁，大年初四突然氣喘發作，警員以警用機車在遊客眾多的內灣商圈開道，將老翁送到橫山消防隊後，再由救護車成功將老翁送往竹東榮民醫院救治。圖／橫山分局提供
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