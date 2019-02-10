無德露友廁所搭溪畔 違法電魚還嗆「你去報警啊」
今年農曆年假長達9天，高雄山區兩處野溪溫泉景點陸續傳出遊客脫序行徑。有露友在六龜寶來七坑溫泉野營，竟將廁所帳搭在溪水邊，讓排泄物直接注入溪流；也有人在桃源復興拉克斯溪違法電魚，漠視在地居民出言制止，反回嗆說「關你什麼事，你去報警啊」，引發部落居民群情激憤。
八八風災前，六龜寶來溪上游有多處野溪溫泉，假日吸引各地熱愛泡湯的遊客上山。七坑野溪溫泉距離寶來市區不遠，今年春節假期長，有人不想在市區風景區塞車，帶著設備上山野營，遠離市區塵囂。
陳姓遊客發現，七坑溫泉有多團露友帶帳篷野營，除在溪床上搭帳篷外，竟有人將廁所衛浴帳搭在溪畔，讓排泄物直接流入溪流帶走，誇張行徑引人側目，拍照上傳臉書「南部山林美景路況報報」，引發網友撻伐。「野外登山露營要自己挖坑，挖起來的土放旁邊，方便後回填」，劉姓網友這樣說。也有人說，這是「水肥？」「這不是你家的廁所好嗎？」
無獨有偶，距離六龜寶來不遠，過去也同樣以天然野溪溫泉著稱的復興溫泉也傳出有人違法電魚情事。復興部落青年前天（8日）發現，有遊客駕駛吉普車進入拉克斯溪床，甚至揹著電魚裝備下水捕魚，目擊違法行徑的居民出言制止，反被對方回嗆說「你們不要多管閒事」。
桃源區復興里長江維明表示，八八風災重創溪流生態，居民近年放養魚苗復育拉克斯溪，今年過年假期太長，很多人開著吉普車沿著工程便道溯溪而上，電魚者行徑囂張，被制止之後還嗆聲說「你幹嘛管我？ 這不是你家，你去報警啊！」令居民氣憤又無奈。
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