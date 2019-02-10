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帶陸客飛不慎卡電纜 飛行傘老闆剪繩脫困竟墜地摔死

2019-02-10 13:01聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

花蓮縣萬榮鄉今天上午8時30分，發生一起飛行傘墜落意外。記者蔡翼謙／翻攝
花蓮縣萬榮鄉今天上午8時30分，發生一起飛行傘墜落意外。記者蔡翼謙／翻攝
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花蓮縣萬榮鄉今天上午發生一起飛行傘墜落意外，經營飛行傘運動的58歲業者王田明，今早帶著陸客體驗雙人載客飛行，卻疑山區風大、霧大、距離估算不准，飛行傘主傘被高壓電纜線勾到，導致2人受困30多公尺高空，此時王男疑為脫困，自行剪掉傘繩卻失足墜地，警消趕到後，他已無生命跡象，送醫搶救不治。

消防表示，同時墜地的陸客，則因脊椎撞傷，四肢無法活動，痛苦向救難人員喊「腰椎好痛」，目前意識清楚，暫無生命危險，送往鳳林榮民醫院治療。而2人墜落地點位於萬榮鄉明利國小後方山區的檳榔園，警消到場發現紅色的飛行傘具被電纜線勾住，懸掛半空。

據了解，死者王田明今早與陸客從萬榮鄉明利山的飛行場起飛，預計飛行高度落差達500公尺，2人降落時，卻不慎卡在高30多公尺的電纜線上。王田明曾任花蓮縣萬榮鄉民代表會秘書，最大興趣就是玩飛行傘，曾在2年內考取初級、中級、高級飛行員檢定，每年皆報名國內各項飛行傘重要比賽，他經營的飛行傘公司翔飛企業，自稱花蓮唯一合法登記的飛行傘公司。

花蓮縣府教育處體育保健科長白鴻儀說，目前國內對於飛行傘，並無訂定相關法規，僅有「無動力飛行業輔導辦法」要求業者經營必備條件，如場地規畫、安全措施等，以及遊客相關投保相關規定，而王田明經營的翔飛企業有跟銀行投保，對於今天陸客在體驗時意外重傷，應有保險理賠。

白鴻儀表示，全台目前僅屏東縣有訂定飛行傘管理地方自治條例。其指出，若飛行傘發生意外事故，責任確定應由業者承擔後，屏東縣府若認為其不適合繼續經營，將吊扣其飛行場登記證，並限期改善。由於花蓮地區並無訂定飛行傘地方自治條例，對於今起發生的意外，縣府無從開罰。

花蓮縣萬榮鄉今天上午8時30分，發生一起飛行傘墜落意外。記者蔡翼謙／翻攝
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