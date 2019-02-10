七旬嬤推車壞無助佇路口 警幫忙一路推回家

2019-02-10 12:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



昨天是大年初五，不少民眾仍把握最後的休息時間出遊，還沒返回工作崗位，但台中市第二警分局警員在北區南京東路巡邏獲報時，有市民發現一名七旬老嬤佇立路口，滿臉不知所措，十分無奈，疑為迷失老人，警員前往協助，才知老嬤平時撿資源回收物變賣的推車壞掉，「不能賺錢，不知怎辦才好」，警員協助老嬤將推車推回東區的住處，讓老嬤平安返家。

台中市第二分局育才所警員曹祖漢、周瑜昨天下午2時許，接獲民眾報案表示路口疑似有迷失老人，趕往現場後，發現是一名七旬老嬤拖著一台推車站在路邊，經警方調查，蔡姓老嬤自稱住在東區，因做回收用的推車壞掉要推去送修，修好後要繼續撿回收物賺錢，但走到一半、因已年老，腿力也不好，走不動才會停在路邊。

警員好奇詢問阿嬤，過年期間還要修推車工作，阿嬤靦腆回答「要賺錢啊」，警員見阿嬤應該已無力再推車走路，因此協助阿嬤將推車推回住處，阿嬤回到家門見到兒子方才露出開心的微笑，不斷向員警道謝。