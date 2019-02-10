「三高」中年婦家中猝死 醫師：過年作息不正常易病發

2019-02-10 12:21 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市南區陳姓婦人今天上午9時許，家人要找她吃早餐時，發現她已陳屍在臥室內，無呼吸心跳，警消到場後，認無送醫必要，已明顯死亡多時，報請檢察官相驗釐清死因，陳婦家人表示，陳女有三高病史，今天凌晨還看到陳女好好的，怎知一起床就「天人永隔」；亞洲大學附屬醫院表示，過年期間大魚大肉，趕場出遊，作息不正常，都是加劇三高患者狀況的危險因子，建議患者過年期間還是維持正常飲食、作息，避免增加身體負擔而導致意外。

亞洲大學附屬醫院心臟檢查室主任張育晟表示，過年期間，國人普遍都會與親友團聚、出遊，免不了三餐都是高油、高鹽、高甜度的飲食，其實都會對高血壓、高血糖、高血脂的患者造成身體的影響，尤其油鹽的過度攝取，也會對心臟造成額外的負擔，若三高患者平時已未注意身體狀況，過年期間又增加危險因子，都有可能突然加劇病況。

「過年吃藥觸霉頭，不吃可以嗎？」張育晟說，像他就有裝設心臟支架的患者在過年前詢問，是否可以不吃藥一個禮拜，讓他可以好好跟親友過年團聚、飲食也不控制，但他還是向患者建議，平時心血管就有病況在藥物控制的患者，實在不宜在過年期間貿然停藥，因為若無定期的檢查，不知道心血管平時累積了多少的負擔，過年期間貿然停藥，加上大量油鹽飲食、不正常作息，就有可能引爆病症。