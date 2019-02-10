影／舊部落尋根摔倒刀刺入腰 空勤直升機吊掛送醫脫險

2019-02-10 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



彰化縣溪州鄉民吳姓男子日前隨台東延平鄉布農族人前往位於高雄與台東縣界的內本鹿舊部落尋根，今天上午8點多，一行15人行經延平林道42公里處，在美奈田主山登山口附近，吳姓男子不摔滑跤，因他將刀械放於後背包內，鋒利的刀刃刺入他後腰部，造成寬3至4公分、深約7公分穿刺傷，恐有危及生命之虞，經台東縣消防局緊急申請空勤總隊第三大隊第三隊直升機出勤，上午10時半左右平安順利將吳姓男子送醫。

台東縣消防局表示，今天上午8點32分，接獲吳姓男子以衛星電話向延平分隊報案稱，一行約15人1月14日從延平鄉紅葉山區沿延平林道入山，前往布農族內本鹿舊部落尋根，行經延平林道約42公里一帶時，美奈田主山登山口附近，吳姓男子不小心滑倒，遭到他放在後背包裡的利刃刺入後腰部，造成寬3至4公分、深約7公分的穿刺傷。

內政部空中勤務總隊第三大隊第三隊指出，消防局關山大隊雖動員救難人力及山域專責隊整備出勤，但因估計救難人員步行至山區與吳姓男子會合，至少還須2天路程，吳姓男子恐有生命危險，於是同步向消防署陳報並申請直昇機。