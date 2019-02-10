【即時短評】台南充氣恐龍妹遭毆 曝操偶師心酸

2019-02-10 11:30 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



穿著充氣恐龍裝後，因服裝關係，手、腳部都會受到行動限制；圖非台南學生妹。記者張雅婷／攝影 分享 facebook

台南一位扮演充氣恐龍的女學生在街頭賣藝籌學費遭毆，還有日前迪士尼布偶接連遭到遊客欺負，引起社會重視，也讓操偶師的心酸與辛苦，逐漸被社會重視。

擁有企業形象包裝的布偶，像是迪士尼的米奇等布偶、統一集團的OPEN醬等布偶，都要經過專業訓練，包含動作、手勢、走路等，才能成為角色的操偶師，而且內部的裝置與保護措施遠比在外頭買的到的布偶裝還要繁雜，重量也更重些，不過一般大眾想跟這些布偶握手、擁抱等互動，都不成問題。

但是若遇到有心人故意捉弄這些布偶，刻意拍打頭部、或是自以為好玩的巴頭行為，其實對不管是職業的操偶師，或是業餘打工的伴偶工讀生而言，都相當危險。在視線有限的情況下，偶裝裡面可能受到一個拍打、一個力道，就足以讓裡面的人受到強大的力道，進而產生耳鳴或是暈眩，最後可能會站不穩而跌倒。

而台南恐龍學生妹的充氣恐龍裝雖然視野較布偶裝遼闊，但是穿著恐龍裝後，因服裝關係，手、腳部都會受到行動限制，因此步伐會較平時慢些，加上內部沒有任何保護裝置，因此一個力道的拍打也可能會造成跌倒等傷害，更不用說遭到刻意毆打的學生妹有多痛了。