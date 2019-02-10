花蓮載陸客飛行傘卡電桿 一人失足墜地無生命跡象

2019-02-10 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



花蓮縣萬榮鄉今天上午8時30分，發生一起飛行傘墜落意外。記者蔡翼謙／翻攝 分享 facebook

花蓮縣萬榮鄉今天上午8時30分，發生一起飛行傘墜落意外。

經營飛行傘運動的57歲王姓業者，今早帶著陸客體驗飛行，卻不明原因，導致飛行傘被一處高壓電纜線勾到，2人受困30多公尺高空中。

此時王姓業者疑為脫困，便自行將傘繩剪掉，卻失足掉落地面，警消趕到後，發現王姓業者已無生命跡象，一旁也墜地的陸客意識清楚，但不斷痛苦呻吟「腰椎好痛」，均送往鳳林榮民醫院急救。