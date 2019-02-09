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板橋瓦斯氣爆原因待調查 鑑定建物結構安全

2019-02-09 20:10中央社 新北9日電

新北市板橋區今天發生瓦斯氣爆，除重傷李姓女患者還在亞東醫院治療，其餘4名患者都已出院。氣爆的原因將由警方調查，市府協助鑑定建築物結構安全，並拆除外牆安置家屬住宿。

新北市長侯友宜今天前往板橋亞東醫院探視瓦斯氣爆患者，他受訪時表示，根據現場清理的狀況，是什麼原因造成瓦斯氣爆，還要進一步瞭解。

侯友宜說，已經將現場氣爆的週遭環境清理完畢，也請結構技師到現場勘查，鑑定房子有沒有立即性的危害，希望能夠確保附近住家的安全。

板橋區新海路430巷民宅今天凌晨發生瓦斯氣爆案，現場共4男1女有5名傷者送醫，除出院的4人，仍有李姓女子重傷於亞東醫院住院治療。

市府消防局表示，案發後出動人車搶救並召集市府工務及環保局善後復原，環保局派遣清潔人員98人清理環境完畢。工務局派遣結構技師至現場勘查受損建築物的結構安全，及拆除受損外牆危險物件。

侯友宜說，因為氣爆住宅家屬都是瘖啞人士，屬於弱勢團體，社會局已安置家屬與周邊的住戶。整個房屋受損的情形會啟動急難救助，除安置也會全力協助他們度過難關。

侯友宜說，根據現場警方和消防局人員初步勘驗，回報瓦斯鋼瓶的安全開關栓是沒有關緊的，到底是什麼原因造成沒有關緊，是要引起氣爆自殺，或是疏失因素造成，還在進一步釐清、鑑定。

新北市副市長謝政達在意外發生後，至新海路災害現場指示市府團隊盡速完成火災原因調查、協助環境清理、辦妥安置收容作業及後續復原工作。

氣爆侯友宜
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