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苗栗市燒烤店起火煙霧迷漫 半個小時滅火店損人平安

2019-02-09 16:25聯合報 記者范榮達╱即時報導

苗栗火車站西站英才路一家燒烤店今天下午3點多煙霧迷漫，因緊臨車站引來大批民眾圍觀，苗栗縣消防局據報出動大批人車灌救，並派出雲梯車升高監控火場，火勢在半個小時後撲滅，店損人平安，

店員告訴消防隊員，下午3點休息，離開約5分鐘就得知發生火災。當時店內沒有人員，不知起火點及為何起火，火災原因將由消防局及警方進一步鑑識調查。

苗栗火車站西站英才路一家燒烤店今天下午3點多被發現煙霧迷漫，消防局出動雲梯車升高...
苗栗火車站西站英才路一家燒烤店今天下午3點多被發現煙霧迷漫，消防局出動雲梯車升高監控火場。記者范榮達／攝影
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苗栗火車站西站英才路一家燒烤店今天下午3點多被發現起火，消防局人車半個小時撲滅火...
苗栗火車站西站英才路一家燒烤店今天下午3點多被發現起火，消防局人車半個小時撲滅火勢，店損人平安。記者范榮達／攝影
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火災苗栗縣
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