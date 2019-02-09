影／板橋瓦斯氣爆威力驚人 2樓住戶跳窗逃生全都錄

2019-02-09 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外氣爆發生當時的監視器畫面曝光，從監視器搖晃的畫面可以想見氣爆當時威力十分強大，還有人從公寓2樓後陽台冒險跳樓逃生，一點被停在一樓的機車絆倒，且5樓屋內雜物也被炸得如下雨般墜落至1樓。

這起氣爆意外經調查，共造成4男1女受傷送醫，其中3人為聽語障人，新北市政府社會局上午派員醫院慰問傷者，並發給2名住院傷者5000 元慰問金，氣爆現場下方4樓公寓有3名住戶，由市府協助暫時安置在板橋區中山路原宿旅社。

警方調查，氣爆戶由楊姓女屋主與28歲林姓長子、39歲女友李姓女子和23歲小兒子共4人居住，4人都是聽語障人士，楊女靠撿拾回收物維生。楊婦說當時不在家中，原本小兒子也在一樓幫忙整理資源回收物品，後來表示要回樓上洗澡，沒隔幾分鐘就發生瓦斯氣爆。

新北市消防局指出，氣爆發生後，有一桶桶裝瓦斯從5樓後陽台震飛，掉落至2、3樓間的遮陽板上，氣閥並未關緊，初步研判是桶裝瓦斯漏氣所造成，至於是意外或是人為因素造成，仍有待進一步調查釐清。