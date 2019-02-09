1歲女童從谷關觀景台欄杆掉出 摔落大甲溪床不治

2019-02-09 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



一名1歲4個月大的謝姓女童昨天跟家人到台中谷關玩，傍晚5點左右從飯店停車場欄杆縫隙墜落河床。圖／讀者提供 分享 facebook 一名1歲4個月大的女童昨天跟家人到台中谷關玩，傍晚近5點左右傳出不慎墜溪的意外，消防單位獲報緊急趕往救援，女童晚間6點送到豐原醫院，家人哭成一團，跪在醫院門口祈求上天保佑，但搶救2小時候還是在8點14分宣告不治。

台中市消防局表示，昨傍晚4時47分接獲報案指出，谷關地區有一名女童掉落大甲溪河床，消防人員到場救援發現，女童頭部外傷、意識模糊，隨後送往衛福部豐原醫院急救。

女童的媽媽向警方及消防人員說，家人一行7、8人從彰化到谷關旅遊，昨天午後入住飯店準備泡湯、休息，女兒在飯店的停車場觀景台玩耍，不慎從欄杆縫隙掉落至深度約7、8層樓高的大甲溪河床，大家都嚇到了。

警方初步調查，傍晚時女童在停車場附近玩耍，不慎從停車場觀景台的欄杆縫隙掉落，現場欄杆高度約100公分，間隙約20公分寬。

救護人員說，家屬等不及救護人員到場，就奔下河床先救起小孩，他們步行到達救護現場時，得知女童掉落時被河床雜草絆住。 初步檢傷發現女童頭部有外傷、意識模糊，包紮止血後緊急送往衛福部豐原醫院救治。院方指出，女童晚間6時到院，頭顱骨折、血胸。