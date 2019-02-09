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台中1男子胸部中刀躺血泊 無呼吸心跳送醫急救中

2019-02-09 13:00聯合報 記者趙容萱╱即時報導

一名年約40歲男子在今天近中午，被發現胸部有刀傷，躺臥在台中市太平區中山路一段路旁血泊當中，意識不清，台中市消防局接獲警方通報，到場發現，這名男子沒有呼吸、心跳，協助將傷者送往國軍台中總醫院急救。至於這名男子受傷原因，由警方調查中。

台中市消防局在今天上午11時44分，接獲台中市警局太平分局太平派出所通報，指稱有一名年約40歲男子，疑似沒有生命徵象，請求消防局派員協助。消防局車籠埔分隊出動救護車1輛、2名消防人員上午11時51分到場，將患者送醫。

一名年約40歲男子被發現倒臥路邊，胸部有刀傷，無生命跡象，台中市警方通知消防局協...
一名年約40歲男子被發現倒臥路邊，胸部有刀傷，無生命跡象，台中市警方通知消防局協助送醫，並調查男子受傷原因，圖為台中市警局太平分局。記者趙容萱／攝影
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