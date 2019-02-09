影／南投火燒山陸空救火 今控制火勢

2019-02-09 11:47 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



南投縣林管處位在信義鄉潭南村巒大事業區第31林班前天大火，林管處派出75人連日救火，加上空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部出動黑鷹直升機、雙螺旋槳直升機以空中灑水灌救，今天上午火勢終於控制，林管處人員仍加緊巡察，希望盡快撲滅殘火。

南投林區管理處處長李炎壽表示，起火地點海拔1200多公尺為闊葉樹種，此次火災型態為地表火，迅速過火後，現場林木仍然存活，無大面積裸露，對水土保持影響有限，待林火撲滅後，將視現場狀況再評估是否復舊造林。

南投林管處指出，7日下午有民眾在信義鄉潭南ㄧ號橋遠眺巒大事業區第31林班冒出濃煙，立即通知埔里工作站，南投林管處立即派員步行救災。

起火地點坡度將近45度十分陡峭，林管處75名救火員在火場高溫狀態下，三天來總共闢出390公尺的防火線，有效阻斷火勢擴散，空勤總隊及陸軍航特部隊共出動實施空中灑水97架次，從日月潭吊掛取水293噸，從空中灑水灌救。