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影／板橋公寓凌晨瓦斯氣爆5傷 母做回收躲過一劫

2019-02-09 10:58聯合報 記者王長鼎張曼蘋╱即時報導

新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，共造成4男1女受傷送醫，其中3人為聽語障人，新北市政府社會局上午派員醫院慰問傷者，並發給2名住院傷者5000元慰問金，氣爆現場下方4樓公寓有3名住戶，由市府協助暫時安置在板橋區中山路原宿旅社。

新北市板橋今天凌晨發生公寓5樓瓦斯氣爆，3人送亞東醫院、2人送新北聯醫。據了解，3人是聽語障人士，受傷40歲李姓女子為該戶楊姓女屋主的友人，傷勢較重，2男為林姓兄弟，哥哥輕傷已可出院、弟有腿傷及嗆傷仍需住院。

據悉，住5樓受傷的女性為平時與20幾歲林姓兄弟與同樣也有聽語障的母親同住，昨晚母親去做回收不在家，目前李女傷勢較重，將轉加護病房。

此次氣爆也造成樓下住戶受傷，2名男子輕傷送新北市聯醫，入院包紮後已陸續出院。新北市社會局表示，板橋區公所接下來將安排母親及哥哥、4樓住戶住旅館。

新北市消防局表示，今天凌晨2時20分獲報後，共出動41部救災車輛、救災人員140人至現場搶救，消防局長黃德清也立即趕到現場坐鎮指揮，並於凌晨2時55分於現場成立前進指揮所。

新北市環保局派遣清潔人員98人進行環境清理，目前已清理完畢，只留30人進行最後環境清理。新北市工務局也派遣結構技師至氣爆現場，進行建築物結構受損勘查，及出動吊車拆除受損外牆危險物件，進行善後復原工作。

新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，共造成4男1女受傷...
新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，共造成4男1女受傷送醫，新北市工務局也派遣結構技師至氣爆現場，進行建築物結構受損勘查，及出動吊車拆除受損外牆危險物件，進行善後復原工作。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，5樓現場及一樓滿地...
新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，5樓現場及一樓滿地掉落物，宛如戰後廢墟。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，共造成4男1女受傷...
新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，共造成4男1女受傷送醫，新北市工務局也派遣結構技師至氣爆現場，進行建築物結構受損勘查，及出動吊車拆除受損外牆危險物件，進行善後復原工作。記者王長鼎／翻攝
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新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，5樓現場及一樓滿地...
新北市板橋區新海路一間公寓5樓，今天凌晨發生一起瓦斯氣爆意外，5樓現場及一樓滿地掉落物，宛如戰後廢墟。記者王長鼎／翻攝
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