親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜年前指示降價 旗津渡輪人潮創歷史新高

夜市扮恐龍無辜被揍 16歲女學生：沒人幫我作證

夜市扮恐龍無辜被揍 女學生：沒人幫我作證

2019-02-09 10:19聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南16歲女學生從去年起扮演「奇寶恐龍」，在街頭巷尾隨著音樂蹦蹦跳跳掙學費，吸引來往行人目光，恐龍昨晚在大東夜市演出，竟遭不明人士攻擊濺血，她在臉書稱「我被揍了一拳，流血了，覺得鼻梁快斷了，頭很暈但不知道是誰，很莫名其妙，到底是招誰惹誰了，而且也沒人看到，沒有人可以幫我作證」。警方表示，當事人未報案，已進一步了解中。

據了解，女學生因為家境不好，所以除了打工，也因為熱愛表演才會在街頭表演恐龍，不過由於沒有證照，也常被像是夜市管委會驅趕。然而，之前也傳出有男生假藉握手之名，卻拿不明東西割傷她的，甚至還有人以打賞之名靠近錢筒，實際上卻是趁機摸走紙鈔。許多民眾得知此一濺血事件，紛紛勸她休息一陣子，或受傷就休息一陣子，不過，女學生都以要籌學費為由，仍繼續在街頭以己之力掙錢。

面對昨天被打到流鼻血，許多人力勸她報警，女學生在臉書回覆「謝謝您們，我也很想報警但是沒有證據，而且那時也有一群人，我在想會不會是那一群人是一起的，然後有人打我，這樣也看不到到底是給打我」。

警方表示，當事人未報案，已進一步了解中；由於大東夜市周一、二、五開市，警方也派員到場了解， 維持現場秩序。

台南16歲女學生昨晚在大東夜市扮演「奇寶恐龍」，無故遭人揍了一拳流血。記者邵心杰...
台南16歲女學生昨晚在大東夜市扮演「奇寶恐龍」，無故遭人揍了一拳流血。記者邵心杰／翻攝
分享
台南16歲女學生從去年起扮演「奇寶恐龍」，在街頭巷尾隨著音樂蹦蹦跳跳掙學費。記者...
台南16歲女學生從去年起扮演「奇寶恐龍」，在街頭巷尾隨著音樂蹦蹦跳跳掙學費。記者邵心杰／翻攝
分享

恐龍夜市打工
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

16歲女生賺學費夜巿扮恐龍 竟莫名遭人毆打濺血

2019-02-09 10:14

阿里山公路護欄切車頭 BMW失控3人傷

2019-02-09 10:24

23年前也是過年期間 板橋曾因瓦斯氣爆引發大火

2019-02-09 10:11

影／大年初五板橋公寓瓦斯氣爆5人傷 現場宛如戰後廢墟

2019-02-09 09:29

凌晨聚餐變全武行 警對空鳴槍驚醒喝茫眾人

2019-02-09 09:22

扯！要搭船 發現整團不在船客名單內

2019-02-08 23:00

國軍CH-47直升機搶救森林大火 一天灑水130噸

2019-02-08 20:37

影／過年十大防搶守則超實用！俏麗女警演給你看

2019-02-08 20:06

8旬老翁體力猛！騎菜籃車20公里上山

2019-02-08 18:09

開贓車竊賊專偷廢棄物 辯稱家裡東西壞了要換

2019-02-08 17:23

內壢民宅年初四遇祝融 一家三代5人全救出

2019-02-08 17:20

影／八里7間工廠受大火波及 燃燒面積500坪

2019-02-08 16:42

輕熟女爬大坑走春不小心 扭傷腳被眾人抬下山好掃興

2019-02-08 16:33

鶯歌住宅火警 民眾爬梯逃生

2019-02-08 16:32

兌換發票不成賞店員巴掌 涉案女：只是輕拍

2019-02-08 15:58

八里鐵皮工廠火警 消防局呼籲民眾繞道

2019-02-08 15:00

影／驚悚！機車擦撞倒向路中央 險遭公車輾爆頭

2019-02-08 14:44

南投又火燒山！ 直升機赴日月潭裝水救火

2019-02-08 14:41

控保時捷逆向超車是台中日常 網友：土豪你敢嘴吃慶記

2019-02-08 14:26

賓利名車連遭兩撞！車主為醫美CEO 瑪莎拉蒂曾被屁孩「尿襲」

2019-02-08 11:46

南投信義鄉火燒山 打火弟兄上山撲滅火勢

2019-02-07 21:10

愛河驚見男浮屍 初判死亡不久

2019-02-07 17:25

嘉里大榮火災／前一天才傳拜年祝福 移工隔天遭火噬

2019-02-07 15:21

拍照勸阻盜採墾丁珊瑚礁 男竟反嗆：要拍就拍啊

2019-02-07 15:17

豐田駕駛疑恍神撞千萬賓利 保險公司處理

2019-02-07 14:48

台中車站有人拿球棒亂打？ 警方找到紙棒

2019-02-07 14:33

過年男童離家出走 靠警方、店員半夜勸回才團圓

2019-02-07 12:12

嘉里大榮大火3死1重傷 消防局：受困2人遭燒焦泡綿壓住

2019-02-07 12:04

大年初三民宅火警 舉家14人倉皇逃生

2019-02-07 11:35

影／悲劇再悲劇！ 賓利車尾先被撞 又遭機車追撞

2019-02-07 11:16

嘉里大榮火災再添兩死！ 受困火場移工遺體倒在電梯前

2019-02-07 11:06

機車滑到貨車底下 阿伯大過年喊救命

2019-02-07 11:04

嘉里大榮火災1死1重傷 逃出移工：看新聞才知朋友死了

2019-02-07 10:52

台北市萬華賭場 年前開賭遭警開鍘

2019-02-07 10:39

好驚險！ 機車爆胎卡平交道擦撞 女騎士幸平安

2019-02-07 10:32

男除夕夜想不開 家人急報警協尋阻憾事

2019-02-07 10:25

桃園嘉里大榮物流殘火撲滅 2名移工仍搜尋中

2019-02-07 10:10

影／九旬老翁過年迷途 帥警十指緊扣陪伴找路

2019-02-07 10:03

台中三井outlet昨湧入2萬輛車 停車亂象警察忙開單

2019-02-07 09:50
看更多

熱門文章

普悠瑪在新烏日站撞死人 中部路段列車延遲

2019-02-08 17:59

國道自撞釀隧道6車連環撞 7旬翁身亡

2019-02-08 18:45

妹妹年初一火場逃生 爸爸吐這句話讓家人心寒

2019-02-08 15:59

噴槍奪命女童母臉書淚控 「女童父是人渣不敢認錯」

2019-02-09 06:36

南投又火燒山！ 直升機赴日月潭裝水救火

2019-02-08 14:41

嫁表哥的「有馬妹」出軌洋主廚 七年近親婚告吹

2019-02-08 20:44

台鐵是你家？女子放任狗兒在車廂亂跑 還脫鞋翹腳

2019-02-08 20:44

大潤發不滿員工請病假去環島 法官判解雇無效

2019-02-08 15:03

扯！要搭船 發現整團不在船客名單內

2019-02-08 23:00

八里鐵皮工廠火警 消防局呼籲民眾繞道

2019-02-08 15:00

自摔月台或外力介入被普悠瑪撞擊？警：調閱監視器釐清

2019-02-08 18:46

影／大年初五板橋公寓瓦斯氣爆5人傷 現場宛如戰後廢墟

2019-02-09 09:29

兌換發票不成賞店員巴掌 涉案女：只是輕拍

2019-02-08 15:58

賓利名車連遭兩撞！車主為醫美CEO 瑪莎拉蒂曾被屁孩「尿襲」

2019-02-08 11:46

普悠瑪烏日站撞死人 晚間6時40分載旅客原車駛離

2019-02-08 19:34

發現老公與越南女性愛影片 正宮提告小三被判刑

2019-02-09 08:57

影／八里7間工廠受大火波及 燃燒面積500坪

2019-02-08 16:42

肇逃罪是惡法？駕駛無責仍被判刑

2019-02-09 00:30

他讓女高中生懷孕產子被判刑 付了奶粉錢獲緩刑

2019-02-09 08:55

國軍CH-47直升機搶救森林大火 一天灑水130噸

2019-02-08 20:37

控保時捷逆向超車是台中日常 網友：土豪你敢嘴吃慶記

2019-02-08 14:26

輕熟女爬大坑走春不小心 扭傷腳被眾人抬下山好掃興

2019-02-08 16:33

路上車倒 旁車都有挨告風險…法界建議修法

2019-02-09 00:30

8旬老翁體力猛！騎菜籃車20公里上山

2019-02-08 18:09

酒駕致死駭人聽聞 警署統計卻顯示逐漸減少

2019-02-08 19:52

夜市扮恐龍無辜被揍 女學生：沒人幫我作證

2019-02-09 10:19

內壢民宅年初四遇祝融 一家三代5人全救出

2019-02-08 17:20

影／驚悚！機車擦撞倒向路中央 險遭公車輾爆頭

2019-02-08 14:44

自保之道…車禍報警 人離開現場要備案

2019-02-09 00:30

影／過年十大防搶守則超實用！俏麗女警演給你看

2019-02-08 20:06

判決書用詞艱深像天書 雲端辭典解惑

2019-02-09 00:30

莽夫為友助拳出人命 判重刑還連帶要賠389萬

2019-02-09 08:29

鶯歌住宅火警 民眾爬梯逃生

2019-02-08 16:32

16歲女生賺學費夜巿扮恐龍 竟莫名遭人毆打濺血

2019-02-09 10:14

開贓車竊賊專偷廢棄物 辯稱家裡東西壞了要換

2019-02-08 17:23

書類硬用白話文 法界：不見得較精簡

2019-02-09 00:30

凌晨聚餐變全武行 警對空鳴槍驚醒喝茫眾人

2019-02-09 09:22

桃園嘉里大榮物流大火 越南關注罹難者權益

2019-02-08 21:53

新北兩火警 燒毀7廠房疏散5人

2019-02-08 18:02

阿里山公路護欄切車頭 BMW失控3人傷

2019-02-09 10:24
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top