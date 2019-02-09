23年前也是過年期間 板橋曾因瓦斯氣爆引發大火

2019-02-09 10:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王長鼎 ╱即時報導



新北市板橋區新海路今天大年初五凌晨發生氣爆，造成5人受傷送醫，23年前同樣過年期間，板橋區中正路在大年初三清晨也發生瓦斯爆炸引起大火，造成房屋全毀55間，半毀24間，汽車29輛和機車百餘輛受損，並有32人受傷，今天凌晨瓦斯氣爆意外，也讓不少老板橋人也想起當年板橋在大過年期間曾發生的這起氣爆往事。

23年前的這件重大爆炸案發生在2月2日大年初三的清晨6時五50分。當時板橋市中正路305巷口及中正路、金華街口的路面首先發生嚴重的瓦斯爆炸，多輛停放路邊的汽車被炸得翻過來，面目全非；緊接著在金華街10巷口及新生街30號前又陸續發生爆炸。

爆炸點旁的住宅公寓立即陷入火海，直到當天中午火勢才完全撲滅。由於瓦斯爆炸威力強大，火場燃燒持續超過4個小時，現場一片斷垣殘壁，災情擴及金華、新生、港尾、社後四里。

警方在現場除立即通知中油和新海瓦斯公司及油電等單位斷源，疏散附近50戶民眾約250人外，在附近的國光國小與社后里活動中心設立緊急救護站和災民收容所，79戶受災戶有33人接受安排在收容所裡度過一個難忘的春節。