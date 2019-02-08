8旬老翁體力猛！騎菜籃車20公里上山

2019-02-08 18:09 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



80歲的石姓老翁患有輕度失智症，上月底騎腳踏車從萬華區住處，一路騎了20公里，到位於士林區溪山的巷弄內，警員看他迷途，便將他帶回派出所，並通知家屬，石的女兒得知老父竟騎腳踏車到這麼隱隱密的山區，直呼「很意外，感謝警察相助！」

士林警分局溪山派出所警員黃資桓經民眾告知石翁迷途，旋即前往了解，但言談間，老翁說不出自己的身分和家屬聯繫資料，黃便將他帶回派出所。

石翁表示，當日下午從萬華區住家騎鐵馬外出閒晃，不知不覺騎到山上來，由於對於山區道路不熟悉而迷失山中。

黃員利用警用人臉辨識系統確認石民有通報失蹤人口記錄，隨即協助聯繫家屬前來帶回照護，據家屬表示，石民患有輕度失智症，先前有佩戴手環，但他都會拿掉，幸好警方即時協助安置、照護，至表感激。

員警坦言，老翁迷途的地點是至善路370巷，是山路的盡頭，很是隱密，從平地要騎到山上要經過很陡斜的山坡，通常是專業玩家挑戰的路線，但老翁騎著「菜籃車」就一路上山，且年紀又很大，實在難以想像。