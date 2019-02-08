開贓車竊賊專偷廢棄物 辯稱家裡東西壞了要換

2019-02-08 17:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



新竹縣一名50歲范姓男子，日前跑到一間偏僻的民宅，偷走一些廢棄物，結果被屋主逮個正著，昨天他又潛入另一民宅，又遭屋主目擊，當場被警察逮個正著；范男坦承偷車又偷東西，令警方意外的是，他專偷鏡子、洗臉台、水箱、燈具、水管等廢棄物；范男辯稱，因為家裡的東西壞了，才偷來更換，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

橫山派出所昨晚10時許接獲報案，表示有可疑男子開著車進入大平地山區道路，由於當地只有一戶人家，警員林孝儒趕赴現場後，發現范男正準備離開，趕緊擋住范男去路，同時發現范男的轎車竟也是偷來的，讓警方在春節一案雙破。

警方從范男偷來的贓車裡，找到浴室鏡子、洗臉台、水箱、老舊燈具、電扇、點鈔機等不值錢物品，認為范男行跡相當可疑，但范男一開始否認偷竊，直到警方想起日前有一屋主報案表示，家中堆放的雜物、器具不翼而飛，於是趕緊通知屋主前來指認。

屋主一見到范男就馬上指認，屋主向警方表示，家裡的舊家具差點也被竊賊偷走，後來范男在支援警力抵達後，才吐露實情表示，車上的東西和車子都是在別的地方偷來的，自己是為了要更換家裡壞掉的家具，並沒有打算拿去變賣。