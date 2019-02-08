內壢民宅年初四遇祝融 一家三代5人全救出

2019-02-08 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



桃園內壢內定二十街一處透天厝民宅今天一早傳出火警，屋內冒出火勢與陣陣濃煙，消防人員獲報趕抵，發現有5人一度受困，其中75歲的祖父緊急跳到隔壁棟鐵皮屋頂，經消防人員搭救逃出，祖父嗆傷且雙腳與骨盆疼痛被送醫治療，其餘4人往上逃往鄰居家樓頂，所幸沒有受傷也被救下，消防人員初判火勢從1樓延燒，起火原因，仍待調查。

內壢一棟地上3層、4樓鐵皮加蓋的民宅今早竄出火勢與濃煙，且有5人受困 屋內，消防第二大隊內壢分隊於9點58分獲報，派出消防人員74名、消防車27輛、救護車5輛趕赴現場灌救、救援，半小時左右控制火勢。

二大副大隊長歐忠威說，到場後先在民宅後側防火巷，發現75歲張姓屋主已先自行跳到隔壁棟鐵皮屋頂，等待救援，消防人員立刻以架梯方式搶救，老翁意識清楚，但雙腳及骨盆疼痛、嗆傷，被送往桃園醫院救治。

至於其他4人分別為張家兒子、媳婦與2名孫子，4人已經自行逃生到4樓頂，並水平逃生到鄰居家樓頂，消防員上樓將4人救出，意識清楚無礙。