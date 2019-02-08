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影／八里7間工廠受大火波及 燃燒面積500坪

2019-02-08 16:42聯合報 記者陳俊智╱即時報導

新北市八里區荖阡坑路今天下午1時許傳出火警，數間連棟鐵皮工廠有一間已全面燃燒，現場不斷有火煙竄出，且有延燒之虞，總共有7間工廠被大火波及，經過搶救，稍早完全撲滅火勢。

針對這起火警，新北勢消防局總共64輛救災車和3輛救護車，新北市消防局第一時間呼籲民眾繞道勿圍觀，由於現場鐵門緊閉，警消出動破壞器材切割鐵門才順利灌救，經過2個多小時才完全撲滅火勢。警消初步調查，總共有7間工廠被大火波及，面積初估約500坪，詳細起火原因有待進一步調查。

新北市八里區荖阡坑路今天下午1時許傳出火警，數間連棟鐵皮工廠有一間已全面燃燒，現...
新北市八里區荖阡坑路今天下午1時許傳出火警，數間連棟鐵皮工廠有一間已全面燃燒，現場不斷有火煙竄出，且有延燒之虞，新北市消防局第一時間呼籲民眾繞道勿圍觀，經過搶救，稍早完全撲滅火勢。圖／新北市消防局提供
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