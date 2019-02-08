八里鐵皮工廠火警 消防局呼籲民眾繞道

2019-02-08 15:00 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



新北市八里區荖阡坑路今天下午1時許傳出火警，3間連棟鐵皮工廠有一間已全面燃燒，現場不斷有火煙竄出，且有延燒之虞。新北市消防局呼籲民眾繞道勿圍觀，避免發生危險！