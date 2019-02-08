控保時捷逆向超車是台中日常 網友：土豪你敢嘴吃慶記

2019-02-08 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



台中市謝姓網友昨天騎車行經西區美村路一段時，遇到一輛黑色保時捷休旅車，跨越雙黃線逆向超車，謝將影片上傳臉書爆料公社，諷刺「台中日常」，引發網友熱議，有網友建議將影片提供給警方檢舉開罰，但也有網友提醒「開保時捷的土豪敢嘴，請你吃慶記」；台中市警局交通大隊表示，根據影片中的內容，該輛黑色休旅車已明顯違法，請網友就近提供的派出所或交通分隊，以利開罰。

台中市謝姓網友今天在臉書爆料公社發表一段影片，留言寫到「台中的日常」，影片中記錄，一輛黑色的保時捷昨天下午4時許，行駛在西區美村路，以頗快的車速，跨越雙黃線後逆向行駛在對向車道並超車，差點撞到騎車的謝，影片一出後，引發2000多名網友按讚，引發熱議。

有網友說「千萬別回頭、前面還有更多三寶在等」、「直接錄影舉發」、「那車看起來好貴、A到可能要賣屁股了」、「這是全台道路吉祥物，逆向獸，遇到就是雖小」、「有錢就是任性 沒錢就該認命」、「保時捷土豪，你敢嘴請你吃慶記」。