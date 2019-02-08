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賓利名車連遭兩撞！車主為醫美CEO 瑪莎拉蒂曾被屁孩「尿襲」

2019-02-08 11:46聯合新聞網 綜合報導

黃姓男子昨凌晨駕駛賓利汽車行經新北市中和區，先遭對向車道黃姓男子駕駛豐田汽車，疑...
黃姓男子昨凌晨駕駛賓利汽車行經新北市中和區，先遭對向車道黃姓男子駕駛豐田汽車，疑似恍神於會車時不慎移動方向盤，撞上賓利汽車左後輪，賓利停在車道上等候拖吊時，又遭何姓男子騎機車撞上。記者王長鼎／翻攝
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新北市中和區一名男子昨(7)凌晨駕駛賓利汽車，遭對向一台豐田汽車撞上左後輪，賓利停在車道上等候拖吊時，又遭機車撞上，肇事駕駛酒測值均為零。據了解，賓利車主是國內醫美集團的CEO黃捷，曾有報導他數年前開千萬名車瑪莎拉蒂遭3名美國惡少尿襲油箱，這次開賓利無辜連遭兩撞，車主苦歎「今年過年運氣真差。」

賓利車主黃捷昨駕車在中和遭到豐田汽車駕駛撞上，之後等待警方處理車禍時，另一名機車騎士疑未注意車前狀況，又撞上等待拖吊車拖離現場的賓利。騎士向警方表示，所戴的安全帽鏡片太黑，未注意黑色的賓利汽車停在路中，發現時已來不及煞車才會撞上。3人經警方進行酒測，均無飲酒。

據了解，賓利車主是國內知名醫美集團CEO黃捷，日前才在臉書上PO出愛車照，沒想到過年即遭橫禍。根據《蘋果》報導，黃捷以前曾開過夜店，之後轉戰醫美領域，名下有多輛千萬名車。他也曾因為車子糾紛登上新聞版面，3年前他的瑪莎拉蒂停在路邊，莫名被3名來台的美國少年打開油箱尿尿，他求償無門，最後只能自行吸收22萬元修車費。

這次發生賓利車禍，黃在臉書上報平安，透露維修費恐怕要破百萬，一切已交給車廠處理。

醫美車禍瑪莎拉蒂
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