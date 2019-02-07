親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

退休台鐵公務員坐地行乞 4年得53萬全捐蓋醫院

日本名導園子溫急送醫！ 心肌梗塞搶救中

新北下罟子漁港機械吊臂燃燒 岸巡機警滅火

2019-02-07 18:57中央社 新北7日電

新北市八里區下罟子漁港機械吊臂今天下午突然冒煙起火，岸巡安檢人員發現後，立即以滅火器滅火並通知新北市政府消防局協助處理撲滅火勢。

海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊下午發布新聞表示，安檢人員下午1時許執勤時，發現漁港內機械吊臂冒出濃濃黑煙。

安檢人員上前查看，發現機箱內線路已起火燃燒。岸巡隊接獲火災通報，由下罟子安檢所管制現場，並帶滅火器前往滅火，也通報消防隊協助處理撲滅火勢。

安檢
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

拍照勸阻盜採墾丁珊瑚礁 男竟反嗆：要拍就拍啊

2019-02-07 15:17

嘉里大榮火災／前一天才傳拜年祝福 移工隔天遭火噬

2019-02-07 15:21

豐田駕駛疑恍神撞千萬賓利 保險公司處理

2019-02-07 14:48

台中車站有人拿球棒亂打？ 警方找到紙棒

2019-02-07 14:33

過年男童離家出走 靠警方、店員半夜勸回才團圓

2019-02-07 12:12

嘉里大榮大火3死1重傷 消防局：受困2人遭燒焦泡綿壓住

2019-02-07 12:04

大年初三民宅火警 舉家14人倉皇逃生

2019-02-07 11:35

影／悲劇再悲劇！ 賓利車尾先被撞 又遭機車追撞

2019-02-07 11:16

嘉里大榮火災再添兩死！ 受困火場移工遺體倒在電梯前

2019-02-07 11:06

機車滑到貨車底下 阿伯大過年喊救命

2019-02-07 11:04

嘉里大榮火災1死1重傷 逃出移工：看新聞才知朋友死了

2019-02-07 10:52

台北市萬華賭場 年前開賭遭警開鍘

2019-02-07 10:39

好驚險！ 機車爆胎卡平交道擦撞 女騎士幸平安

2019-02-07 10:32

男除夕夜想不開 家人急報警協尋阻憾事

2019-02-07 10:25

桃園嘉里大榮物流殘火撲滅 2名移工仍搜尋中

2019-02-07 10:10

影／九旬老翁過年迷途 帥警十指緊扣陪伴找路

2019-02-07 10:03

台中三井outlet昨湧入2萬輛車 停車亂象警察忙開單

2019-02-07 09:50

今晨自強號撞機車無人傷 影響4列次450旅客

2019-02-07 09:49

台中警察到大廟點專屬光明燈 警員：希望前途一片光明

2019-02-07 09:30

三鶯部落暗夜大火連燒4屋 新北消防出動百人救災

2019-02-07 08:40

信徒捐16萬香油錢 「整袋現金」被忘在ATM旁邊

2019-02-07 08:16

車半路故障 勇警徒手推車至路旁紓解交通

2019-02-07 07:54

嘉里大榮倉儲悶燒十小時釀一死一重傷兩失聯 財損千萬

2019-02-07 07:40

八旬老翁跌落水圳 疑失足落水不幸溺斃

2019-02-07 00:10

嘉里大榮觀音物流大火 1死1傷2失聯

2019-02-06 23:21

沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

2019-02-06 23:15

嘉里大榮悶燒10小時撲滅 消防界「超跑」首投入救災

2019-02-06 21:15

2人平安！嘉里大榮觀音廠大火 仍有2移工下落不明

2019-02-06 20:30

「妙姐」充當播音員 林姿妙透過警廣宣導酒駕莫上路

2019-02-06 18:59

警民一同做愛心 主動關懷弱勢家庭

2019-02-06 18:50

嘉里大榮悶燒近7小時已控制 1死1命危2人待尋

2019-02-06 17:24

新年悲劇！少年戲水卻溺斃 命喪大漢溪

2019-02-06 17:04

男子疑似跳淡水河輕生 3搜救艇沿河搜索

2019-02-06 16:43

影／暖心清潔工翻垃圾幫找金手鍊 婦人破涕為笑

2019-02-06 15:20

影／老翁誤闖快車道險被撞 警人臉辨識送回家

2019-02-06 14:38

嘉里大榮倉儲悶燒火勢持續 1死1命危仍有4人失聯

2019-02-06 13:46

飯店客人散步賞景 驚見婦人站社區8樓遮雨台超驚險

2019-02-06 13:38

設廠不到幾個月 嘉里大榮物流倉儲陷火海兩命危

2019-02-06 12:12

影／嘉里大榮物流倉儲大火 1移工救出無呼吸心跳3受困

2019-02-06 11:35
看更多

熱門文章

沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

2019-02-06 23:15

台中三井outlet昨湧入2萬輛車 停車亂象警察忙開單

2019-02-07 09:50

「2小時前還好好的」 捷運景美站外男子椅上死亡

2019-02-07 17:01

嘉里大榮悶燒10小時撲滅 消防界「超跑」首投入救災

2019-02-06 21:15

影／悲劇再悲劇！ 賓利車尾先被撞 又遭機車追撞

2019-02-07 11:16

最棒觀光客！捷運車廂奶茶流滿地 他們急用圍巾擦

2019-02-07 16:01

無過失仍被判刑…肇事逃逸 多位法官聲請釋憲

2019-02-07 12:00

嘉里大榮火災再添兩死！ 受困火場移工遺體倒在電梯前

2019-02-07 11:06

過年男童離家出走 靠警方、店員半夜勸回才團圓

2019-02-07 12:12

嘉里大榮大火3死1重傷 消防局：受困2人遭燒焦泡綿壓住

2019-02-07 12:04

娃娃機標榜120元保證取物 他照做竟「心想事成」

2019-02-06 21:17

基隆廟口傳「撞胸狼 」網友怒嗆放榴槤讓他撞

2019-02-06 21:29

拍照勸阻盜採墾丁珊瑚礁 男竟反嗆：要拍就拍啊

2019-02-07 15:17

嘉里大榮倉儲悶燒十小時釀一死一重傷兩失聯 財損千萬

2019-02-07 07:40

退休台鐵公務員坐地行乞 4年得53萬全捐蓋醫院

2019-02-07 19:27

愛河驚見男浮屍 初判死亡不久

2019-02-07 17:25

好驚險！ 機車爆胎卡平交道擦撞 女騎士幸平安

2019-02-07 10:32

法界籲修法 肇事逃逸去掉刑期「1年以上」

2019-02-07 12:00

信徒捐16萬香油錢 「整袋現金」被忘在ATM旁邊

2019-02-07 08:16

美飛官男友遭海關扣留？ 婦險遭詐80萬

2019-02-07 14:15

涉假球案逃亡4年半 吳健保被押回台

2019-02-06 23:21

三鶯部落暗夜大火連燒4屋 新北消防出動百人救災

2019-02-07 08:40

嘉里大榮觀音物流大火 1死1傷2失聯

2019-02-06 23:21

影／為了18萬元罰金爆發街頭鬥毆 汐警出動快打擺平

2019-02-07 11:46

八旬老翁跌落水圳 疑失足落水不幸溺斃

2019-02-07 00:10

影／九旬老翁過年迷途 帥警十指緊扣陪伴找路

2019-02-07 10:03

豐田駕駛疑恍神撞千萬賓利 保險公司處理

2019-02-07 14:48

車半路故障 勇警徒手推車至路旁紓解交通

2019-02-07 07:54

嘉里大榮火災1死1重傷 逃出移工：看新聞才知朋友死了

2019-02-07 10:52

物流倉庫大火 嘉里大榮：起火原因待鑑定

2019-02-06 21:44

嘉里大榮火災／前一天才傳拜年祝福 移工隔天遭火噬

2019-02-07 15:21

台中警察到大廟點專屬光明燈 警員：希望前途一片光明

2019-02-07 09:30

2人平安！嘉里大榮觀音廠大火 仍有2移工下落不明

2019-02-06 20:30

大年初三民宅火警 舉家14人倉皇逃生

2019-02-07 11:35

桃園嘉里大榮物流殘火撲滅 2名移工仍搜尋中

2019-02-07 10:10

今晨自強號撞機車無人傷 影響4列次450旅客

2019-02-07 09:49

台中車站有人拿球棒亂打？ 警方找到紙棒

2019-02-07 14:33

避免莫名惹「肇逃」 車禍切記報警

2019-02-07 12:00

男除夕夜想不開 家人急報警協尋阻憾事

2019-02-07 10:25

機車滑到貨車底下 阿伯大過年喊救命

2019-02-07 11:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top