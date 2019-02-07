新北下罟子漁港機械吊臂燃燒 岸巡機警滅火

2019-02-07 18:57 中央社 新北7日電



新北市八里區下罟子漁港機械吊臂今天下午突然冒煙起火，岸巡安檢人員發現後，立即以滅火器滅火並通知新北市政府消防局協助處理撲滅火勢。

海洋委員會海巡署北部分署第八岸巡隊下午發布新聞表示，安檢人員下午1時許執勤時，發現漁港內機械吊臂冒出濃濃黑煙。

安檢人員上前查看，發現機箱內線路已起火燃燒。岸巡隊接獲火災通報，由下罟子安檢所管制現場，並帶滅火器前往滅火，也通報消防隊協助處理撲滅火勢。