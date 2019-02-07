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過年男童離家出走 靠警方、店員半夜勸回才團圓

2019-02-07 12:12聯合報 記者郭政芬╱即時報導

昨天是大年初二，原本是團員的時間，新竹一名國小四年級生，因不滿家人控制他玩手機、禁止他嘗試喝酒，決定要離家出手，由於家人無法說服，只好接受提議，還把孩子送到附近便利商店，在警方、店員、鄰居等的暗中協助，這名小四生在今天凌晨三點才願意回家，PO文的民眾感動「謝謝大家給他上了一堂寶貴的人生課程」。

彭姓男子今天在新竹爆料公社ＰＯ文，指出鄰居家的小孩說「不要這個家、不要這老爸」，由於家人會控制他玩手機的時間，並且禁止他嘗試喝酒 ，堅持要離家出去闖蕩。由於家長難以說服，只好接受孩子的提議，讓年僅小四的男童帶200元離家，他從下午到凌晨都不願意回家。

這名小四男童待在7-11芎林的便利商店，家人在附近觀察，好心的店員除了暗中注意孩子安全，還勸男童回家，這名店員還一直回報狀況，但男童仍不願意回家，家長只好晚間趕緊求助於鄰居彭姓男子。

彭男建議到派出所尋求協助，警方立刻派巡邏車將男童帶回派出所，一路上與男童聊天，勸男童聽家人的話，在今天凌晨三點左右，男童終於願意回家，並且願意真心認錯，讓家長相當感謝警方、店員們協助與陪伴，讓這場大過年的離家出走，在12個小時內就平安落幕。

對此，所長馮文道說，今天夜間12點接到這個超級任務，警方以去便利商店巡邏的名義，上前盤問男童並帶回派出所，警方在交談中，發現男童講話就像小大人，主要是跟家人嘔氣，他看見男童身上穿的熱愛的國軍迷彩服，告訴他「家人很愛你，才會買衣服給你穿」，而且每天滑手機真的不好。在警察叔叔們的勸導下，男童最後點頭、願意跟父親回家。

不少網友直說要感謝熱情的警察、店員們，還有網友認為「孩子不好教」、「辛苦了，這應該是小朋友最寶貴的新年紅包」、「天下父母心」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

新竹一名國小四年級生昨天離家出走，在警方的勸說下回家。圖／擷取自爆料公社
新竹一名國小四年級生昨天離家出走，在警方的勸說下回家。圖／擷取自爆料公社
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男童離家出走，家長在便利商店外觀察孩子，相當用心。圖／擷取自爆料公社
男童離家出走，家長在便利商店外觀察孩子，相當用心。圖／擷取自爆料公社
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這名男童離家出走，待在便利商店。圖／擷取自爆料公社
這名男童離家出走，待在便利商店。圖／擷取自爆料公社
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