嘉里大榮火災1死1重傷 逃出移工：看新聞才知朋友死了

2019-02-07 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



啟用2個多月的嘉里大榮觀音物流中心，昨日上午10點19分傳出大火，委外包商找6名越南籍移工趁春節進場施作冷凍空調，疑操作不慎爆炸引燃，悶燒10小時至今上午5點28分殘火處理完畢，惡火釀1死1重傷，其中逃出的1男1女移工為男女朋友，並表示當時看到冒煙沒多想就往外跑，後來看新聞才知道朋友竟然死亡，「到現在還是很錯愕」。

位於觀音區桃科二路的嘉里大榮觀音物流中心，去年12月1日風光剪綵後全面啟用，全棟共5層樓，樓地板面積1.2萬坪，1樓做為零擔貨運營業場所，2至4樓作為倉儲用途，其中3樓、5樓各存放1000顆汽車電瓶、3000多公升發電機柴油槽，5樓為除油槽，目前仍陸續施工相關設備，尚未對外營運，僅部分客戶在春節期間暫存少量物件。

陳姓包商指出是透過仲介公司找來阮菲雄，阮再自行找同鄉的4男1女，想趁著過年期間賺些外快，未料發生意外。逃出移工歐姓男子說，阮菲雄找他來打工，范姓女友跟著一起來，昨天早上在1樓準備材料，女友在旁邊掃底整理環境，上午10點多看到工廠冒煙，就趕緊跑到外面。

歐姓男子說，期間一直用手機聯絡阮菲雄，但聯絡不上，後來透過朋友群得知，新聞報導工廠大火，阮菲雄被送到醫院急救，和女友2人趕緊跑到醫院看阮菲雄，沒想到阮菲雄宣告不治，2人相當錯愕，且得知現場搜救的警消人員持續在找他們，直到近傍晚才趕回物流中心現場。