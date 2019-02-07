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沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

信徒捐16萬香油錢 「整袋現金」被忘在ATM旁邊

2019-02-07 08:16聯合報 記者許政榆╱即時報導

桃園市一名出家人昨天為進行慈善工作，至ATM提領16萬現金，整袋現金因疏忽而忘了拿走，回過神來怎麼找都找不到，所幸警方加強銀行ATM提款機安全維護巡邏勤務時，正巧發現這袋16萬現金，趕回派出所比對上百筆資料，查出該名失主身份，順利將現金還給他。

桃園市蘆竹警分局南崁派出所警員陳冠廷與游丘偉，前天下午5時巡邏至中正路上某銀行ATM時，例行性的查看提款機狀況，發現在提款機旁的角落裡有一個黑色小包包，心想應該是某個提款人一時疏忽遺忘的，打開一看竟有16萬元現金和多本存摺及印鑑章。

警方認為失主應該很焦急，於是趕回派出所，比對數百筆資料後，不到1小時就查出失主身分，並順利與其取得聯繫。原來失主是一名出家人。失主表示，該筆款項是信徒所捐贈的，原本提領要做慈善工作用途，沒想到因為一時疏忽，竟遺忘在提款機旁。

「我找了好久，真的快要放棄了」，這名失主說，因善款金額大，對他來說十分重要，而員警及時的一通電話，真是讓人感動。蘆竹分局提醒民眾，春節期間提領現金，請注意安全，倘有大筆現金運送，亦可撥打110申請警方護鈔。同時應注意詐騙手段，凡事再三求證，若有疑慮，可隨時撥打電話向警察機關詢問，以免遭騙。

桃園市蘆竹警分局南崁派出所警員陳冠廷與游丘偉，前日下午17時例行查看銀行ATM提...
桃園市蘆竹警分局南崁派出所警員陳冠廷與游丘偉，前日下午17時例行查看銀行ATM提款機狀況，眼尖發現角落一只黑色小包包，竟有16萬元現金在內，趕緊回派出所比對上百筆資料，查出該名失主身份，順利將現金還給失主。圖／警方提供
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失主提款機警察
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