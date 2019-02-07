信徒捐16萬香油錢 「整袋現金」被忘在ATM旁邊

2019-02-07 08:16 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



桃園市一名出家人昨天為進行慈善工作，至ATM提領16萬現金，整袋現金因疏忽而忘了拿走，回過神來怎麼找都找不到，所幸警方加強銀行ATM提款機安全維護巡邏勤務時，正巧發現這袋16萬現金，趕回派出所比對上百筆資料，查出該名失主身份，順利將現金還給他。

桃園市蘆竹警分局南崁派出所警員陳冠廷與游丘偉，前天下午5時巡邏至中正路上某銀行ATM時，例行性的查看提款機狀況，發現在提款機旁的角落裡有一個黑色小包包，心想應該是某個提款人一時疏忽遺忘的，打開一看竟有16萬元現金和多本存摺及印鑑章。

警方認為失主應該很焦急，於是趕回派出所，比對數百筆資料後，不到1小時就查出失主身分，並順利與其取得聯繫。原來失主是一名出家人。失主表示，該筆款項是信徒所捐贈的，原本提領要做慈善工作用途，沒想到因為一時疏忽，竟遺忘在提款機旁。