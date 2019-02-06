沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

2019-02-06 23:15 聯合報 記者 聯合報 記者 李奕昕 ╱即時報導



台北市某超商林姓女店員在店內上班時，遭1名不認識的女客人搧耳光，她報案提告，指對方欲兌換發票獎金，沒攜帶身分證，她告知後竟被打；警方受理調閱監視器，追查動手女子身分，依傷害罪嫌究辦。