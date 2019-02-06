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沒帶身分證不能兌換發票 婦竟打超商女店員巴掌

2019-02-06 23:15聯合報 記者李奕昕╱即時報導

北市超商林姓女店員在店內上班時，遭1名不認識的女客人搧耳光，她報案提告，指對方欲兌換發票獎金，沒攜帶身分證，她告知後竟被打；警方受理調閱監視器，追查動手女子身分，依傷害罪嫌究辦。

警方調查，今天下午1點多，1名女子進入台北市大同區延平北路某超商，要求兌換200元發票獎金，林姓女店員（21歲）說明沒身分證無法兌換，該名女子打了林女一巴掌後離開，被害人傍晚至台北市大同警分局民生西路派出所報案。

超商林姓女店報案提告，指對方欲兌換發票獎金，卻沒攜帶身分證，她告知後被打。圖／翻...
超商林姓女店報案提告，指對方欲兌換發票獎金，卻沒攜帶身分證，她告知後被打。圖／翻攝自臉書「黑色豪門企業」
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北市超商身分證
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