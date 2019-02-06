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基隆廟口傳「撞胸狼 」網友怒嗆放榴槤讓他撞

2019-02-06 21:29聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒。一名女網友今天在「基隆人」臉書社群貼文，指她昨晚在基隆廟口夜市彰化銀行前，遇到一名戴著安全帽的變態男子，故意撞她胸部後快步離去。貼文一出引發不少網友憤怒，有人留言應放榴槤殻讓他撞。

警方下午發新聞稿說明，表示已調閱監視器追查釐清，並請網友向警方報案，提供相關事證逮狼，避免再有其他人受害。

基隆市警第一分局平延街派出所長廖朝富表示，警方已於臉書回復，並請洪姓女網友盡快至派出所報案，以維護自身權益，也可避免再有他人受害。

廖朝富說，派出所員警正積極調閱案發時段周邊監視器，以釐清男子確實身分，同時也請熱心網友能提供其他事證，以利警方偵辦，若經查證屬實，將依法究辦。

一名女網友今天在「基隆人」臉書社群貼文說，各位美女請注意，昨晚 6點多時她在基隆廟口彰化銀行前要過馬路時，當時人很多又沒注意，遇到一名戴著安全帽變態的「垃圾爛人」，身高約178公分，他走得很急，很大力用他的手臂撞她的胸部。

女性還是結伴同行較安全。

貼文一出，引發不少網友關注。有網友留言說，之前在市政府星巴克那條也遇到一個矮矮的阿伯故意利用擁擠人群走過去撞人胸部，真的很誇張。還有網友說，應在胸前放榴槤殻讓他撞，還有人說，把板手放進包包裡讓撞胸狼撞。

基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒，警方已調監視器釐清。圖／報系資料照
基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒，警方已調監視器釐清。圖／報系資料照
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