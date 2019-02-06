警民一同做愛心 主動關懷弱勢家庭

2019-02-06 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



春節期間，有些家庭不一定能過個有大魚大肉的新年。新北市汐止有員警執行春安工作時訪查到弱勢家庭，有企業老闆獲知後，主動向派出所表達願意提供生活物資，讓這些弱勢家庭也能過個好年。

汐止警分局社后派出所警員龔世揚除夕前主動關心轄區家戶時，不捨弱勢家庭在年節無法享受團圓喜氣，主動請副所長許書豪協助回報，希望能幫助這些民眾。

但卻意外被「帕太科技」董事長李峻丞得知此事，特地在小年夜當天，由社后派出所協助安排弱勢家庭前來，在派出所內提供白米、油、鹽等生活物資給弱勢民眾，讓弱勢家庭能在新年感受到溫暖。