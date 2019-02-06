新年悲劇！少年戲水卻溺斃 命喪大漢溪

相關新聞
悶燒近7小時大火已控制！嘉里大榮：協助撫卹理賠2019-02-06 17:24
影／網友夾到蘋果手機盒裝 打開竟是兩條巧克力2019-02-06 11:08
影／暖心清潔工翻垃圾幫找金手鍊 婦人破涕為笑2019-02-06 15:20
影／老翁誤闖快車道險被撞 警人臉辨識送回家2019-02-06 14:38
嘉里大榮倉儲悶燒火勢持續 1死1命危仍有4人失聯2019-02-06 13:46
飯店客人散步賞景 驚見婦人站社區8樓遮雨台超驚險2019-02-06 13:38
設廠不到幾個月 嘉里大榮物流倉儲陷火海兩命危2019-02-06 12:12
影／嘉里大榮物流倉儲大火 1移工救出無呼吸心跳3受困2019-02-06 11:35
桃園觀音工廠爆炸 火勢猛烈疑有4人受困2019-02-06 11:08
影／高市交警「管長」 嗆酒駕「怎麼不乾脆去死一死」2019-02-06 10:52
基隆廟口夜市驚傳「撞胸狼」 安全帽男趁人多撞美眉2019-02-06 10:02
雲林除夕炮聲 嚇死1500隻雞2019-02-05 22:42
過年沒錢包紅包怕女友生氣 竟把路人當提款機搶劫2019-02-05 21:46
疑恍神小黃連撞7車翻覆 駕駛昏迷乘客母女輕傷送醫2019-02-05 21:05
男子吃感冒藥後開車釀禍 高雄九如高架橋8車相撞2019-02-05 19:53
「韓冰」現身旗山發送紅包 消防正妹超吸睛2019-02-05 19:03
台南燒肉店火警 25顧客員工逃生2019-02-05 17:07
父母負氣帶孫女離家 暖警花2天2夜讓全家除夕團圓2019-02-05 16:54
新春第一炮嚇死千隻雞 雲林養雞場開春遭「炮襲」2019-02-05 16:53
學蜘蛛人爬牆 百公斤婦人跌斷腿吊掛下樓2019-02-05 15:29
影／行車不慎釀除夕團圓悲劇 警唏噓嘆：誰都不想遇到2019-02-05 14:33
他作夢偷土地公像回家「作客」 辯稱擲聖筊取得同意2019-02-05 14:32
家屬指控托嬰中心不當對待幼兒 中市社會局：秉公處理2019-02-05 14:08
除夕不停歇！ 波麗士火速跨15公里尋回走失瘖啞童2019-02-05 13:44
陸客過年跨海來台尋親 他在派出所痛哭的原因是‧‧‧2019-02-05 13:17
過年貪財摸兩圈 職業賭場搶賺錢下場GG了2019-02-05 12:56
白天工作晚上返監 男囚成功轉型按摩師2019-02-05 11:34
影／他在回收家具發現百萬黃金 萬元謝禮立刻捐療養院2019-02-05 10:43
台中北屯前區長家除夕夜祝融 延燒四戶釀一傷2019-02-05 10:14
警助失智翁 與失聯18年大哥團圓2019-02-04 22:32
確定在牢裡過年！ 搶「刮刮樂」嫌犯羈押獲准2019-02-04 19:34
老婦北市迷途 警用人臉辨識系統助她返家2019-02-04 18:51
夾不成娃娃遷怒3歲侄？暴躁姑丈恐挨罰2019-02-04 17:15
無照駕駛找人頂替做筆錄 後方行車記錄器全都錄2019-02-04 17:04
越南移工春節批煙火賺外快 未開張就被抓蝕老本2019-02-04 15:32
春節持續守護治安交通無法陪家人 警友會幫新莊警加菜2019-02-04 15:17
向警消致敬！ 守護你我好過年 他們除夕不能陪家人2019-02-04 14:42
山老鼠小年夜入山 警方除夕逮人2019-02-04 12:48
員警年前溫馨送暖 獨居阿伯一起過好年2019-02-04 12:34
熱門文章
設廠不到幾個月 嘉里大榮物流倉儲陷火海兩命危2019-02-06 12:12
一家之主突主動搶曬衣服 原來角落旁藏著一股動力2019-02-05 21:32
影／嘉里大榮物流倉儲大火 1移工救出無呼吸心跳3受困2019-02-06 11:35
「韓冰」現身旗山發送紅包 消防正妹超吸睛2019-02-05 19:03
嘉里大榮倉儲悶燒火勢持續 1死1命危仍有4人失聯2019-02-06 13:46
「過年送金塊給兒孫」露口風 女清潔工洗劫女屋主6金塊2019-02-06 10:35
初一願望嗆「斬首蔡英文」 刑事局要介入調查2019-02-05 20:11
臉書留言斬首總統 刑事局調查2019-02-05 19:42
基隆廟口夜市驚傳「撞胸狼」 安全帽男趁人多撞美眉2019-02-06 10:02
影／高市交警「管長」 嗆酒駕「怎麼不乾脆去死一死」2019-02-06 10:52
影／暖心清潔工翻垃圾幫找金手鍊 婦人破涕為笑2019-02-06 15:20
台中酒駕受害家屬過年慟 籲「不能再有任何生命犧牲」2019-02-06 09:09
男子吃感冒藥後開車釀禍 高雄九如高架橋8車相撞2019-02-05 19:53
過年沒錢包紅包怕女友生氣 竟把路人當提款機搶劫2019-02-05 21:46
悶燒近7小時大火已控制！嘉里大榮：協助撫卹理賠2019-02-06 17:24
台南前議長吳健保涉假球案潛逃 今天從菲律賓押返2019-02-06 12:29
花博后里馬場驚魂記 女落馬疑腦震盪2019-02-05 21:03
雲林除夕炮聲 嚇死1500隻雞2019-02-05 22:42
桃園觀音工廠爆炸 火勢猛烈疑有4人受困2019-02-06 11:08
影／網友夾到蘋果手機盒裝 打開竟是兩條巧克力2019-02-06 11:08
吳健保遭押解返台 移送新北地檢署2019-02-06 15:03
新年悲劇！少年戲水卻溺斃 命喪大漢溪2019-02-06 17:04
與肺結核犯人關一起 前台南縣議長吳健保返台要檢疫2019-02-06 13:38
天堂地獄一線間！紅包收到4張「500」讓他好崩潰2019-02-06 17:16
飯店客人散步賞景 驚見婦人站社區8樓遮雨台超驚險2019-02-06 13:38
疑恍神小黃連撞7車翻覆 駕駛昏迷乘客母女輕傷送醫2019-02-05 21:05
「少一分捏十下蛋蛋」狼師逼國中小鮮肉共浴2019-02-06 10:55
年獸出來了？夜市攤販春節休息 民眾趁勢亂丟垃圾2019-02-06 17:11
影／初二查獲職業賭場 賭客嘆歹過年2019-02-06 13:36
吳健保逃亡4年嗆「司法不公」 返台第一件事想抽菸2019-02-06 17:15
男子疑似跳淡水河輕生 3搜救艇沿河搜索2019-02-06 16:43
影／老翁誤闖快車道險被撞 警人臉辨識送回家2019-02-06 14:38
留言