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新年悲劇！少年戲水卻溺斃 命喪大漢溪

2019-02-06 17:04聯合報 記者巫鴻瑋╱即時報導

新北市鶯歌區今天下午傳出落水意外。15歲林姓少年與同學相約去三鶯壘球場旁的大漢溪戲水，少年疑不諳水性，突然沉入溪底。同伴見狀急忙報案，警消將少年救起後，送往醫院仍宣告不治。

林姓少年（15歲）今天中午與5名同學，到鶯歌區三鶯壘球場旁的大漢溪河道戲水。下午2時，同伴發現林姓少年從水面上消失，趕緊報案。

下午3時7分，警消在大漢溪河道中1處直徑10公尺水潭發現少年，水潭深約3公尺。救護人員緊急將溺水的林姓少年送往三峽恩主公醫院急救，因溺水時間太長，下午3點55分仍宣告不治。

警消在大漢溪河床的一處大水潭，發現少年溺斃其中，緊急送往醫院急救仍不治。記者巫鴻...
警消在大漢溪河床的一處大水潭，發現少年溺斃其中，緊急送往醫院急救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝
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警消在大漢溪河床的一處大水潭，發現少年溺斃其中，緊急送往醫院急救仍不治。記者巫鴻...
警消在大漢溪河床的一處大水潭，發現少年溺斃其中，緊急送往醫院急救仍不治。記者巫鴻瑋／翻攝
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溺水
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