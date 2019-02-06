新年悲劇！少年戲水卻溺斃 命喪大漢溪

2019-02-06 17:04 聯合報 記者 聯合報 記者 巫鴻瑋 ╱即時報導



新北市鶯歌區今天下午傳出落水意外。15歲林姓少年與同學相約去三鶯壘球場旁的大漢溪戲水，少年疑不諳水性，突然沉入溪底。同伴見狀急忙報案，警消將少年救起後，送往醫院仍宣告不治。

林姓少年（15歲）今天中午與5名同學，到鶯歌區三鶯壘球場旁的大漢溪河道戲水。下午2時，同伴發現林姓少年從水面上消失，趕緊報案。