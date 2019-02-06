影／暖心清潔工翻垃圾幫找金手鍊 婦人破涕為笑
火車站常上演悲歡離合場景，不過台鐵高雄站傳出溫馨故事！1名昨天深夜搭自強號在高雄站下車的女性新住民，因遺失1條約3兩重的金手鍊，急得大哭。負責打掃車廂的清潔人員雖沒看見，但他在月台上默默倒出整袋垃圾翻找，最後找到金手鍊物歸原主。台鐵高雄站今午在臉書貼出影片及這段故事，替外配感謝這名清潔人員。
台鐵高雄站表示，1名新住民昨天深夜搭自強號到高雄站下車，結果發現手上1條金手鍊不見了，她趕緊向站務人員求助，急得大哭。站務人員陪她到車廂裡尋找金手鍊，當時月台上有一包已整理好的黑色垃圾袋。兩人遇見打掃車廂的清潔人員，隨口問「有沒有看見金手鍊」，對方回答「沒有」。
就在兩人在車廂裡四處找尋之際，清潔人員主動走車廂到月台上，打開一包已整理好的垃圾袋，倒出整袋垃圾翻找。清潔人員逐一檢視垃圾約1分鐘後，找到這條金手項，立即拿進車廂交給失主，女外配隨即喜極而泣。站務人員原先心理似有點嘀咕，但當走出車廂，看見清潔人員蹲在地上默默收拾滿地垃圾時，不禁感動。
站務人員說，那條金手鍊目測至少有3兩重。找到之後，失主開心地一直打電話跟丈夫回報，並希望站務人員能替她再次向值班副座與那名清潔人員致謝。
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