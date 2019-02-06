影／暖心清潔工翻垃圾幫找金手鍊 婦人破涕為笑

2019-02-06 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 藍凱誠 ╱即時報導



火車站常上演悲歡離合場景，不過台鐵高雄站傳出溫馨故事！1名昨天深夜搭自強號在高雄站下車的女性新住民，因遺失1條約3兩重的金手鍊，急得大哭。負責打掃車廂的清潔人員雖沒看見，但他在月台上默默倒出整袋垃圾翻找，最後找到金手鍊物歸原主。台鐵高雄站今午在臉書貼出影片及這段故事，替外配感謝這名清潔人員。

台鐵高雄站表示，1名新住民昨天深夜搭自強號到高雄站下車，結果發現手上1條金手鍊不見了，她趕緊向站務人員求助，急得大哭。站務人員陪她到車廂裡尋找金手鍊，當時月台上有一包已整理好的黑色垃圾袋。兩人遇見打掃車廂的清潔人員，隨口問「有沒有看見金手鍊」，對方回答「沒有」。

就在兩人在車廂裡四處找尋之際，清潔人員主動走車廂到月台上，打開一包已整理好的垃圾袋，倒出整袋垃圾翻找。清潔人員逐一檢視垃圾約1分鐘後，找到這條金手項，立即拿進車廂交給失主，女外配隨即喜極而泣。站務人員原先心理似有點嘀咕，但當走出車廂，看見清潔人員蹲在地上默默收拾滿地垃圾時，不禁感動。