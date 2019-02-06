飯店客人散步賞景 驚見婦人站社區8樓遮雨台超驚險

2019-02-06 13:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭縣政中心附近一家飯店的客人上午外出散步賞景，突然發現社區大樓有名婦人站在8樓遮雨台摇搖欲墜，狀甚驚險。民眾驚呼後報警，警消到場舖設氣墊力勸，雙方僵持近2小時，消防隊員オ透過垂降、窗台攀爬方式把婦人救下，結束一場虛驚。

今上午近10時，縣消防局獲報宜蘭市凱旋路129巷附近大樓9樓有位婦人爬出窗戶，站立在8樓遮雨台上，立即派遣宜蘭分隊人車及氣墊前往搶救，婦人堅持不願下來，鄰居也在樓下幫忙勸說，消防局只好再加派特種、馬賽分隊人車到場。

據了解，這名80歲婦人平常與兒子同住社區9樓頂樓，今天大年初二，女兒也回娘家。今上午兒子在房間休息，家人未查覺老婦自行拆掉房間窗戶爬出去站在8樓小小的遮雨台，直到外出散步的飯店客人赫見，驚呼危險。

搶救人員最後利用9樓樓頂垂降、窗台攀爬等方式，靠近並穩固該名婦人，確定安全無虞後，再以雲梯車將人平安運送到地面，隨後轉送陽大附醫檢查治療。

事後根據鄰居表示，這名婦人雖患有重大疾病，但與大家相處和睦，平常也有說有笑，過年前還出門才採買年菜，看不出來是否有精神壓力。

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宜蘭縣政中心附近凱旋社區，有名婦人站在8樓遮雨台，狀甚驚險，消防隊員透過垂降、窗台攀爬方式把婦人救下來。圖/消防局提供 分享 facebook

宜蘭縣政中心附近一家飯店的客人外出散步賞景，突然發現社區大樓有名婦人站在8樓遮雨台。圖/消防局提供 分享 facebook