影／嘉里大榮物流倉儲大火 1移工救出無呼吸心跳3受困

2019-02-06 11:35 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



桃園市觀音區嘉里大榮物流貨運工廠今天早上10點多傳出火警，由於火勢相當猛烈，目前消房出動103名人力前往全力灌救中；據了解，現場已經救出1名外籍移工，但失去呼吸心跳，緊急送醫搶救中，內部疑似還有3人受困。

消防指出，現場為地上5層水泥建築，為嘉里大榮物流中心倉儲，一早10點多突然冒出大量濃煙，現場燃燒面積、損失等有待估計。