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基隆廟口夜市驚傳「撞胸狼」 安全帽男趁人多撞美眉

2019-02-06 10:02聯合報 記者游明煌╱即時報導

基隆廟口夜市疑有撞胸色狼出沒，一名女網友今天在「基隆人」臉書社群貼文，指她昨晚在基隆廟口夜市彰化銀行前，遇到一名戴著安全帽的變態男子，故意撞她胸部後快步離去。有其他網友也說，遇到過這名男子，提醒美眉人多時要注意不要被撞了。

一名女網友今天在「基隆人」臉書社群貼文說，各位美女請注意，昨晚6點多時她在基隆廟口彰化銀行前要過馬路時，當時人很多又沒注意，遇到一名戴著安全帽變態的「垃圾爛人」，身高約178公分，他走得很急，很大力用他的手臂撞她的胸部。

她說，當她轉過頭時，他走得很快從全國電子方向走去，該名男子雖然戴著安全帽，但看得出頭髮有點白，她提醒各位美眉在大過年逛街時注意這個奇怪的人。

另有其他女網友留言，她知道貼文者說的那個人，在廟口郵局過馬路時候也故意撞她的左手左肩，因她的左手有洗腎的人工血管，所以當時她就大叫很痛，結果她的老公就抓起他要報警，他走很快要逃，老公更氣，揍了他一頓，他逃走了。

基隆市警第一分局忠二路派出所表示，根據描述的行為屬性騷擾，民眾如果遇到時可以向婦幼隊報案追查，派出所如有受理也會轉婦幼隊處理，目前尚未接獲有類似受害女子報案。

基隆市警局婦幼隊說，春節連續假期，出入人潮擁擠的賣場、夜市等公共場所或搭乘大眾交通工具機會大增，特別容易讓鹹豬手有機可趁，因此更要謹慎應對、小心預防，婦幼隊提供三招供民眾避免受害：一. 在擁擠的公車上，站立時儘量側身觀察他人有無異常舉動，若與其他乘客相鄰而座亦用隨身物品做阻隔或擋住身體重要部位；二. 在任何公共場域提防陌生人不友善的接近，保持周遭警覺；三. 隨身攜帶哨子、防狼噴霧等防身武器，以備不時之需。

市警局婦幼隊統計，基隆市106年性騷擾案件共30件，其中18件發生在馬路、商場及大眾運輸系統；107年性騷擾案件共42件，其中35發生亦是，分別占6成及8成，可見公共場域常有性騷擾事件發生。

婦幼隊說，除了提防鹹豬手外，民眾目睹他人遭受性騷擾傷害時，應發揮正義感，幫忙報警或協同路人攔阻加害人，將惡狼繩之以法。

基隆廟口夜市傳有撞胸狼出沒，一名女網友貼文提醒美眉注意。圖／報系資料照
基隆廟口夜市傳有撞胸狼出沒，一名女網友貼文提醒美眉注意。圖／報系資料照
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基隆性騷擾
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