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父母負氣帶孫女離家 暖警花2天2夜讓全家除夕團圓

2019-02-05 16:54聯合報 記者何烱榮╱即時報導

28歲鄭姓單親媽媽與父母同住，本月2日白天她與父母爭吵後氣沖沖去上班，晚上回到家發現父母神收拾衣物帶著她的女兒離家出去，心急報案。管區派出所副所長卓錦權花兩天時間尋找，發現鄭父親開車載著鄭母和孫女，漫無目的地在中、彰兩縣來回亂逛，鄭女抱著鄭母哭泣道歉，一家人趕在除夕夜開心團圓。

「這要歸功彰化縣近幾年積極在全縣建置的數位型路口監視系統『天網』，及全台首創的立即追擊示警系統發揮預期功能。」彰化縣花壇鄉三家出所副所長卓錦權說，鄭父是計程車司機，2日下午和鄭母收拾衣物， 帶著4歲的孫女「離家出走」後，因彰化縣沒有親友可投靠，祖孫三人以車為家，鄭父開著車子在中彰兩地亂逛，晚上就睡在車上。

2日晚上9時，住彰化縣花壇鄉的鄭女心急地跑進三家派出所報案，表明白天她因故與父母口角，很生氣地離家去上班；遭班後回到家，發現屋內沒亮燈，感覺不對，呼叫她的4歲女兒也沒回應，到父母房間一看，發覺父母收拾衣物帶著女兒離家出走，不知去向。

鄭女說，她父親是計程車司機，花壇、彰化市都沒有很熟的親友可投靠。警方幫忙詢問鄭父的計程車行，也沒人看到他，警方從2日晚上幫忙找到3日晚上沒消息，讓鄭女急得不斷落淚。

卓錦權說，昨（4）日上午8時，他在派出所上網進入縣警局的路口監視器網路系統，輸入鄭父的計程車車牌號碼，發現鄭父的車子經過彰化市彰南路與彰興路往北行駛，研判很有可能會在經過同一路口，立刻警用機車趕往附近，另請女警簡艾貝駕駛警用巡邏車也趕到附近「守株待兔」。

天不負苦心人，半小時後，卓錦權果然再度看到鄭父計程車出見在彰南路，趕緊從後緊隨，來到彰南路的牛埔橋剛好是紅燈，卓錦權看機不可失，加速上前攔下。鄭父還一臉狐疑，反問「我有違規嗎？」卓錦權趕緊說明「你女兒已報案，大家找你們祖孫兩夜兩天了。」

坐在車上的鄭母聽到女兒到處找她，當場落淚。此時，女警簡艾貝也趕到現場，鄭父答應一起回派出所。卓錦權騎機車當「前導車」，簡艾貝開巡邏車在鄭父車後跟著。

回到三家派出所約半小時，鄭女從彰化市上班地點趕到，她抱著鄭母直哭，一直跟媽媽說對不起。卓錦權說，能幫忙鄭家祖孫四人在除夕夜重聚團圓，今年的過年最有意義。

彰化縣花壇鄉三家派出所副所長卓錦權（右1）和女警簡艾貝（左1）花兩天兩夜時間，幫...
彰化縣花壇鄉三家派出所副所長卓錦權（右1）和女警簡艾貝（左1）花兩天兩夜時間，幫鄭女找到離家出家的父母和兒女，讓一家人趕在除夕夜團圓。照片／三家派出所提供
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