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學蜘蛛人爬牆 百公斤婦人跌斷腿吊掛下樓

2019-02-05 15:29聯合報 記者邵心杰╱即時報導

台南市許姓婦人今天上午拿遙控器打不開兒子經營機車行鐵門，因此借鄰居住宅3樓，要爬屋簷進入機車行內，不慎跌落2樓後方陽台，然而，她的體重達上百公斤，搜救人員使用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓，許婦摔斷腿，但保住一命。

消防局指出，上午10時20分許，勤務中心接獲民眾報案指東區大同路段有棟3樓透天民宅後方，有1名婦人墜樓。消防局調派救護車、器材車及救護人員等前往救援，抵達現場時，發現許婦跌坐在民宅2樓後方的陽台，地面血跡斑斑。

她神情痛苦說，因為要回隔壁家裡，遙控器無法打開鐵門，只好借鄰居住宅3樓攀爬，不小心掉到隔壁2樓後方陽台。救護人員檢傷，發現她左小腿開放性骨折、左肩挫傷，搜救人員初步包紮後將她移到2樓房間內。

然而，消防人員考量2樓通往1樓的樓梯間狹窄，惟她重達上百公所，搬運不易，搜救人員使用吊掛器材車，將她綁在吊籃固定，再從2樓窗戶把人吊掛下到1樓，5名消防人員合力把她搬上移動式擔架，由救護車送到市立醫院治療。

許婦兒子說，他與媽媽都住在安南區，上午媽媽騎機車到他經營的東區大同路機車行，想開鐵門進去拿汽車鑰匙，打算開車回鄉下，沒想到遙控器打不開門，她向隔壁電器行借3樓後方，要爬屋簷到機車行後方進門，不慎失足摔落到2樓陽台。

警消人員據報後為婦人檢傷，發現她左小腿開放性骨折、左肩挫傷。記者邵心杰／翻攝
警消人員據報後為婦人檢傷，發現她左小腿開放性骨折、左肩挫傷。記者邵心杰／翻攝
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救護人員利用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓。記者邵心杰／翻攝
救護人員利用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓。記者邵心杰／翻攝
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救護人員使用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓，還好許婦摔斷腿，撿回一條命。記者...
救護人員使用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓，還好許婦摔斷腿，撿回一條命。記者邵心杰／翻攝
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救護車骨折
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