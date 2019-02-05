學蜘蛛人爬牆 百公斤婦人跌斷腿吊掛下樓

2019-02-05 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南市許姓婦人今天上午拿遙控器打不開兒子經營機車行鐵門，因此借鄰居住宅3樓，要爬屋簷進入機車行內，不慎跌落2樓後方陽台，然而，她的體重達上百公斤，搜救人員使用吊掛器材車，將人直接從2樓吊掛下樓，許婦摔斷腿，但保住一命。

消防局指出，上午10時20分許，勤務中心接獲民眾報案指東區大同路段有棟3樓透天民宅後方，有1名婦人墜樓。消防局調派救護車、器材車及救護人員等前往救援，抵達現場時，發現許婦跌坐在民宅2樓後方的陽台，地面血跡斑斑。

她神情痛苦說，因為要回隔壁家裡，遙控器無法打開鐵門，只好借鄰居住宅3樓攀爬，不小心掉到隔壁2樓後方陽台。救護人員檢傷，發現她左小腿開放性骨折、左肩挫傷，搜救人員初步包紮後將她移到2樓房間內。

然而，消防人員考量2樓通往1樓的樓梯間狹窄，惟她重達上百公所，搬運不易，搜救人員使用吊掛器材車，將她綁在吊籃固定，再從2樓窗戶把人吊掛下到1樓，5名消防人員合力把她搬上移動式擔架，由救護車送到市立醫院治療。