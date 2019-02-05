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家屬指控托嬰中心不當對待幼兒 中市社會局：秉公處理

2019-02-05 14:08聯合報 記者林佩均╱即時報導

男嬰家屬在社群網站「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師...
男嬰家屬在社群網站「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛巾綑綁、固定與遮掩幼兒頭部等不當照顧動作。圖／擷取自爆料公社
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台中市一名9個月大男嬰去年9月在托嬰中心猝死，家屬昨晚於網路發文，並公布托嬰中心一段長約6分鐘影片，質疑畫面中班導師照顧幼兒方式不妥。台中市長盧秀燕今早強調，全力配合司法與檢調調查，以慰亡者在天之靈；社會局指出，此案已進行調查及處理，秉公處理。

台中市警察局第六分局指出，去年9月7日受理男嬰於托嬰中心猝死案，訪查托嬰中心了解，男嬰有斜頸及隱睪症狀，去年6月接受開刀。

警方指出，當時男嬰送醫急救，施以腦部斷層掃瞄及全身X光檢查，無內部出血、骨折及外力所創傷害；檢察官會同法醫相驗，經解剖鑑定死亡原因為先天發育不良、自然死亡，當時男嬰的父母對於嬰兒死因並無意見。

昨天除夕夜，男嬰家屬在臉書「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛巾綑綁、固定與遮掩幼兒頭部等不當照顧動作。

發文者並指，當時以此影片向台中市社會局檢舉，但社會局回應，「妳孩子是在托嬰中心裡離開的沒錯，但拍到的又不是妳孩子遭不當對待，沒有錄到妳孩子被不當對待的畫面，就沒有證據證明妳兒子的離世原因跟幼兒園相關」，讓他們在除夕團圓夜格外傷心。

市長盧秀燕今指出，小生命的逝去令她感到痛心，雖然案件是她上任前發生，但市府非常重視，並全力配合司法與檢調調查，以慰亡者在天之靈。

社會局表示，此案發生於去年9月，當時調閱監視器及與班導師及家訪後了解，男嬰死亡前無特殊異狀，但當日有感冒流鼻涕的狀況。托嬰中心中午時曾協助男嬰抽鼻涕，約下午3時，老師發現叫不醒男嬰且已無呼吸心跳。經老師於現場施作心肺復甦術(CPR)後7分鐘，救護人員即抵達，男嬰後經醫院搶救無效。

社會局指出，經查男嬰死因無法確定，且死亡前身體無外傷，本案由家屬提告已進入司法程序，至於托嬰中心疑有部分照顧不妥情形，社會局依據兒童及少年福利權益保障法第108條要求限期改善，並於去年改善完成，並稽查確認。

男嬰家屬在「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛...
男嬰家屬在「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛巾綑綁、固定與遮掩幼兒頭部等不當照顧動作。圖／擷取自爆料公社
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男嬰家屬在「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛...
男嬰家屬在「爆料公社」發文，並PO出一段長6分鐘影片，質疑托嬰中心班導師疑似以毛巾綑綁、固定與遮掩幼兒頭部等不當照顧動作。圖／擷取自爆料公社
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托嬰台中市班導師
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