除夕不停歇！ 波麗士火速跨15公里尋回走失瘖啞童

2019-02-05 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



波麗士除夕不打烊！新北市雙溪一名莊姓男童有瘖啞障礙，還患有自閉症、過動症及發展遲緩等多重症狀，但男童卻在除夕返鄉團圓前夕鬧失蹤，阿公發現後心急如焚報警，卻不知道，這時男童已漫無目的搭上開往宜蘭的客運。男童沒錢買票、又遲遲不願下車，被警方通報協尋，才輾轉比對出男童就是莊姓老翁走失的小孫子，員警趕緊將男童送回雙溪，讓四代祖孫順利同堂圍爐。

據了解，莊姓男童並非第一次走失。男童年約13歲，平時與父親、阿公三代同住。由於莊父平日在基隆從事板膜工作，逢年節石，大多由阿公帶男童返鄉探望「阿祖」，莊父下工後再自行騎乘機車返家會合。

不料，昨返鄉前夕，男童阿公突然發現小孫子不見，到處找都找不到，心急向轄區雙溪分駐所報案，執勤員警隨即外出協尋；同時間，遠在15公里遠的貢寮區卯澳派出所也緊急通報，稱轄內有客運駕駛通報，車上有名瘖啞孩童，沒買票卻獨自搭上駛往宜蘭的客運，不願下車。

經雙方比對照片，確認就是走失的莊姓男童，警方隨即趕在晚餐時間前，將男童送回雙溪老家，讓一家四代年夜飯準時開席。