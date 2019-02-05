採買年貨太拚婦暈馬路 暖心民眾圍住保護

2019-02-05 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林佩均 ╱即時報導



台中市72歲鄧姓婦人去市場採買年貨太久，隻身提著戰利品，因未進食體力不支昏倒在車道上，一旁民眾擔心後方車輛駛過，趕緊上前將鄧婦「包圍」，並通知警方到場。警消到場，鄧婦已被熱心民眾喚醒，經消防隊救護員評估後，鄧婦沒有大礙，已自行返家。

台中市三分局東區分駐所警員陳彥中、江益賢上周六接獲報案，一名婦人不知原因昏倒在馬路上，兩人馳抵，婦人已被一群熱心民眾喚醒，經民眾轉述，婦人從市場提著大包小包戰利品出來，走到馬路上卻不支倒地，擔心後方車輛撞上婦人，大家趕緊圍在婦人身邊並報警。

婦人向警消表示，自己沒有大礙，但對於年籍資料一時無法清楚表達，警方以M-POLICE設定人臉辨識，獲知鄧姓婦人身分。

鄧姓婦人稱自己患有癲癇，雖然小孩都在國外無法返鄉，但為了辦一桌豐盛的年菜和丈夫過年，不小心採買太晚，在天氣炎熱的中午，沒有進食也未按時服藥，加上提著大包小包的戰利品，一時體力不支才會暈倒，幸好遇到許多貴人，她才能毫髮無傷的過年。

鄧婦惦記年邁丈夫在家中等她，婉拒就醫，笑著向警消道謝，表示自己身體沒有大礙，堅持要搭公車返家。