影／他在回收家具發現百萬黃金 萬元謝禮立刻捐療養院

2019-02-05 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



台東縣池上鄉從事木工的鄧姓男子農曆年前準備拆解一具回收的舊木櫃，意外發現其中一個暗櫃裡，竟有一包重約廿餘兩的黃金， 市價逾百萬元，鄧姓男子隨即偕同太太將黃金送至關山警分局池上分駐所報案，經員警查訪當地家具行業者，從而找到櫥櫃主人，將黃金原封不動奉還，失主當場致贈1萬元新台幣當謝禮，鄧姓夫婦卻婉拒，但在失主堅持答謝之下，鄧姓夫婦把失主致贈的1萬元轉贈給關山聖十字架療養院，讓處理員警感動，也傳為地方佳話。

關山警分局今天指出，鄧姓男子小年夜傍晚報案，指他在回收家具中發現一包黃金，池上分駐所長廖建全隨即派警員蘇姵尹、楊維雅至現場拍照存證，並清點其中有金條、金手鐲等飾品，全部黃金重約20餘兩，另在義警小隊長鍾永和及家具行莊姓老闆協助下，順利找到木櫃主人，失主隨後也到分駐所認領，經核對黃金內購買單據，確認為失主祖父母所有。