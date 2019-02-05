白天工作晚上返監 男囚成功轉型按摩師

2019-02-05 11:34 中央社 台北5日電



矯正署受刑人自主監外作業上路一年半，核准860人白天外出工作，下班返監執行。李姓男受刑人因腳底按摩工作表現良好，出獄後獲得留用，這項制度讓他破繭而出，重獲新生。

矯正署官員表示，「人非聖賢，孰能無過」，受刑人有時因為缺乏一技之長、經濟上的困難、一時衝動而鑄下錯誤，並非皆為惡性重大的受刑人。受刑人在從事自主監外作業之前，皆已在監獄內從事自營作業、委託加工及視同作業等，經監獄考核工作表現及生活情形後，表現優良者才可至監外作業。

矯正署統計，從民國106年6月開辦以來，至107年12月底，已核准860名受刑人外出從事監外作業、每天穩定出工人數約240人，目前外役科收入(106年6月至107年12月)創造超過新台幣4200萬元的作業收入。

依規定，作業收入扣除作業支出後，提撥一半為勞作金；勞作金總額，提撥1/4為犯罪被害人補償費用。經計算，參與自主監外作業的受刑人實際所得勞作金1470萬元，勞作金所得可滿足受刑人在監基本需求，也能成為受刑人未來出監復歸社會的一筆更生基金。

矯正署官員說，自主監外作業合作廠商並無任何限制，包含缺工嚴重的農業及長照人員外，還有食品包裝、金屬加工、營建雜工、環境清潔等多項工作。

宜蘭監獄與一家生活館合作辦理自主監外作業，迄今有2名受刑人出監後被留用，繼續從事腳底按摩、脊椎骨骼自然調理法等工作。

李姓男子說，他因施用毒品長達10年以上，在監獄服刑時，參加自主監外作業到生活館工作並取得一技之長，很感謝雇主，也很感謝矯正署開辦這項制度，讓他出監後，馬上找到工作，不用擔心復歸社會所可能遭遇的難題，讓他能破繭而出，重獲新生。

此外，洪姓女子則說，因高雄女子監獄與一家老人養護中心辦理自主監外作業，讓她出監後立即被留用，現在已是小組長，工作內容為協助長者、失能者或身心障礙者生活起居。