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漆藝奪目 收容人蛋殼拼貼陶冶性情

2019-02-05 11:36中央社 台北5日電

台中監獄七彩工坊讓瀕臨失傳的傳統漆工藝再現風華，由大師陳永興等人入監指導收容人習藝，漆藝多技法，蛋殼拼貼考驗極大耐心，收容人說，無形中陶冶性情，已改變暴戾之氣。

矯正署官員指著眼前這些栩栩如生的漆藝作品表示，這些很難讓人相信，竟然是出自過去拿著刀槍的收容人之手，這麼多「漆彩」奪目的作品，平時在坊間難得一見，現今七彩工坊讓瀕臨失傳的傳統漆工藝發光發熱，不久的將來這些瀕臨失傳的傳統工藝，或許只有在台中監獄努力傳承下，才能風華再現。

法務部從民國94年起推動「一監所一特色」政策，台中監獄考量傳統工藝是人類重要的文化資產，台灣漆器演進，就屬中部地區歷史最為悠久，技術也最成熟，無奈因時代進步，費工耗時的漆器生產逐漸走向歷史。

為了延續傳統工藝傳承，台中監獄除成立技訓班外，並成立漆藝自營作業，將漆藝作品定位為發展「一監一特色」的主要商品，以七彩工坊為名，溶入生活化的設計理念製作生產，民國107年的銷售金額達新台幣372萬元。

台中監獄擁有充沛的人力資源，來自四面八方的收容人更是不乏臥虎藏龍之輩，對於曾經犯錯的收容人而言，在漫漫長日的監禁歲月中如果能靜下心來，傳承文化資產，學以致用，讓本土將失去的傳統技藝得以重新呈現活潑的生命力，對於社會也是另一種正面回饋。

漆器生產工序繁複，每件作品平均耗時逾2個月完成，使用的胎體有木胎、竹胎、陶瓷胎等，不同的技法繪圖製圖也大不同，像是貼附就需要極大的耐心，因為漆沒有白色，以蛋殼去膜後，分成多種大小尺寸，如馬賽克般拼貼來表現圖案。

宋姓男收容人說，不曾接觸過傳統工藝，去年3月中旬到漆器班，接受了坊間大師陳永興、陳佑端、羅仁志等人的訓練，慢慢的學習，從中了解什麼是變塗、掐絲、螺鈿、暈金、彩繪、拼貼等，學會了技法，漸漸的培養出興趣，每當有人選購他的作品時，心裡充滿喜悅及成就感，因為作品被認同。

宋男說，在漆器班除了創作，最大的收穫就是在藝術的氣息與氛圍環境下，讓他陶冶性情、提升修養與氣質，無形中已改變他的暴戾之氣。

監獄文化資產
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