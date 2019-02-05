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監所最夯年貨 黃金土雞銷售額逾千萬

2019-02-05 11:36中央社 台北5日電

監所公布自營食品春節最夯年貨，由明德外役監黃金土雞奪冠，民國107年銷售額達1060萬元。監所指出，因地處山區，空氣清新、水質佳，土雞採野放飼養，肉質結實鮮美可口。

矯正署官員指出，客戶名單逾4000名，皆為長時間不定期訂購者，因此這次非洲豬瘟疫情與明德外役監銷售黃金土雞狀況，並無特別影響。

台南明德外役監地處山區，空氣清新、水質佳，在不破壞土地、地形、地勢及造林護林、水土保持原則下，搭建多棟雞舍，選擇飼養古老土雞品種-尖胸黑羽土雞，每年放養約3萬隻。

黑羽土雞的特色為體型中等、單冠、羽毛黑色、胸部平坦稍尖型、耳垂紅色，蛋棕殼色，個性活潑、活動力及抗病力強。

監所採自然放牧飼養方式管理，由雛雞開始飼養，滿月後水槽置於舍外，養成雞隻日間出、夜歸巢的習慣，雞隻白天於舍外活動，運動量充足，雞肉肉質結實，是名符其實的放山雞。

飼料部分，監所明定飼料成分比例，公開招標，另不定時餵養菜葉、牧草等，在不濫用藥物的堅持下，採取自然放牧，飼養期長達4個月。

為落實維持放山雞的品質及特色，除了辦理畜禽飼養登記證，不定時邀請飼養專業人員教導各種最新資訊及各類疾病的認識與防治，隨時監管飼養品質，監控雞舍環境變化，因此使黃金土雞廣受好評。

攤開107年自營食品春節最夯年貨的銷售排行榜，台南監獄的手工蛋捲、糕點賣出新台幣1044萬元，高雄女子監獄的堅果塔賣出780萬元。

監所人員說，手工蛋捲口味達7種，延續古老製作方法，醇厚口感是暖暖人情的道地滋味，經外界口耳相傳，成為逢年過節熱銷團購伴手禮的首選；健康取向的堅果塔則因堅持手工特製，使用高價位海藻糖皮薄酥脆，搭配大量的新鮮天然堅果，抹上特調糖漿，口感層次豐富，深受顧客喜愛，成為暢銷食品。

年貨監獄春節
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