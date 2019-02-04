老婦北市迷途 警用人臉辨識系統助她返家

2019-02-04 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



北市一名老婦人日前在寒流夜走失、徘徊忠孝東路五段，經熱血民眾通報信義警分局員警協助，警方立即使用M-POLICE人臉辨識系統查詢，幾番波折終於查出身分資料，由家屬帶回。警方表示，可向社會局申請預防走失手鍊、隨身攜帶聯絡卡，以利警快速聯繫家屬。

台北市政府警察局信義分局五分埔派出所警員孫煜洲、蘇俊安於日前擔服巡邏勤務時，接獲民眾報案稱有ㄧ老婦人在忠孝東路五段馬路邊徘徊，需警方協助。

當警方抵達現場後，只見老婦因體力不支而坐於路旁，因正值下班尖峰時間，來往車流頻繁，險象環生，孫等2員遂上前協助將其帶返巡邏車上，以避免發生危險，並詢問老婦人年紀、地址等相關資料，但老婦無法正確回答其年紀、地址及聯絡電話等資料，一旁熱心路人表示見老婦人，在此左顧右盼許久，擔心危險遂通報警方前來協助。

孫、蘇2員見天色漸暗，戶外正值冷氣團來襲期間，氣溫驟降，且越來越寒冷，決定先將婦人帶返派出所休息，並立即使用M-POLICE人臉辨識系統查詢，幾番波折終於查出老婦人的身分資料，經聯繫家屬後返家。家屬對員警熱心服務，讓老婦人免遭危害，深表感激及表達萬分謝意。